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澎湖防衛部建軍70週年 軍民同歡

2019-12-01 12:12中央社 澎湖縣1日電

陸軍澎湖防衛指揮部今天在馬公菜園營區閱兵，展現刺槍、綜合格鬥和裝備等動靜態表演，防區官兵的熱情與活力，吸引大批民眾前往參觀，作為70週年部慶的獻禮。

陸軍澎湖防衛指揮部70週年部慶活動，由防區指揮官呂坤修中將主持，澎湖縣政府參議張武福與馬公市長葉竹林等地方各界首長和防區官兵眷屬1200人參加，全國三軍、憲兵與岸巡等40個的充氣招募娃娃，現場載歌載舞最為吸睛。

國防部長嚴德發與陸軍司令陳寶餘上將等人也都致電，勉勵官兵承繼優良歷史，以具體行動強化整體戰力，踐履保國衛使命。

呂坤修表示，回顧建軍史，民國38年政府遷台，同年在澎湖成立第12綏靖區司令部，39年改為陸軍澎湖防衛司令部，先後歷經嘉禾、崑崙等案與95年國防組織法，正式改為澎湖防衛指揮部，今年適逢建軍70週年，緬懷前輩無私無畏的精神，期勉防區所有官兵要矢志繼承先烈捍衛疆土的成就，做一個允文允武、有思想、有道德的軍人，做好保國衛民的使命。

呂坤修並指出，澎防部在招募官兵，編現比達88%，是全國各部隊的第一名，還致贈感謝狀給澎湖與正修2所科技大學。

澎防部70週年部慶活動，安排有隊史導覽、鎮疆戰鼓隊、刺槍術、祥獅獻瑞、綜合格鬥戰技、蛙人操、原住民舞蹈與召募人氣娃娃等表演，整齊劃一，震憾天際，展現各部隊官兵的熱情與活力與勤訓精鍊的成果，贏得滿場熱烈的掌聲。

部慶活動也同營區開放，安排戰車、迫砲、標槍與刺針飛彈等17項裝備展示，並開放給民眾試乘、模擬器射擊與體驗，共同慶祝70週年部慶。

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