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海巡強化型百噸艇今決標 蔡政府交付造艦任務全發包

2019-11-29 18:42聯合報 記者洪哲政／即時報導

海巡署艦隊分署今天表示，海巡新建17艘升級水砲射程的防撞型100噸巡防艇，今天完成決標作業，由中信造船股份有限公司得標承造，預算達42億3474萬8000元。而此案決標後代表「籌建海巡艦艇發展計畫」6型巡防艦、艇建造案已全數發包給國內船廠。

艦隊分署說，今天完成決標作業的新造100噸級巡防艇船長達40公尺，比以往舊型100噸艇34公尺更長、更大，並採用硬稜泌船型，可大幅提升此型艇耐浪性，於蒲氏風力9級時，仍有執行任務的能力，優於目前100噸巡防艇平均最大耐浪8級的強度。

艦隊分署表示，另在此型艇的左、右舷外板上，特別加裝大型防撞碰墊，強化巡防艇登檢強度，面對不法越界作業的大陸漁船，新式100噸巡防艇執勤人員將可採取更強勢的執法手段，確保漁民安全及作業權益。

「籌建海巡艦艇發展計畫」自107年啟動迄今，各式艦艇建造案均符合工程進度，其中35噸級巡防艇及沿岸多功能艇進度更大幅超前，將於本(108)年12月6日辦理交船典禮，開始投入海上執勤工作。

艦隊分署表示，今日「100噸級巡防艇17艘」決標作業完成，也象徵籌建計畫的最後一塊拼圖已順利拼上。艦隊分署除積極管辦籌建計畫新造艦艇施工品質及工作進度外，也同步推動人員進用、碼頭整建、證照培訓及艦艇維修等配套措施，務必讓新造艦艇完工交船後，立即投入海域巡護任務。

海巡署艦隊分署今天表示，海巡新建17艘升級水砲射程的防撞型100噸巡防艇，今天完...
海巡署艦隊分署今天表示，海巡新建17艘升級水砲射程的防撞型100噸巡防艇，今天完成決標作業。圖╱艦隊分署提供
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海巡署艦隊分署今天表示，海巡新建17艘升級水砲射程的防撞型100噸巡防艇，今天完...
海巡署艦隊分署今天表示，海巡新建17艘升級水砲射程的防撞型100噸巡防艇，今天完成決標作業。圖╱艦隊分署提供
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