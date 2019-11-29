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政戰將領晉升規畫翻盤 爭議黑馬唐明德將晉升少將

2019-11-29 18:34聯合報 記者洪哲政／即時報導

國軍政戰將領晉升規畫翻盤，日前傳出一波政戰將領調整規畫名單，今天證實闖出「黑馬」，國防部財務中心政戰主任唐明德上校，確定將接任馬防部主任，明年1月1日晉升少將。

政戰學校專13期畢業的唐明德，2017年曾被外界指由熟悉國防事務的立委舉薦列入候將名單，一度引發爭議，但軍方當時否認，此次順利獲得晉升。

由於後備指揮部政戰主任謝明德少將將於12月1日退伍，因此政戰局進行相關的人事調整規畫，日前完成初步規畫。

先前曝光名單傳稱後備指揮部政戰主任一職可望由陸軍司令部政戰副主任趙代川接任；遺缺則由陸軍8軍團政戰主任武立文接任。陸軍8軍團政戰主任一職，可望將陸勤部政戰主任陳中吉接任。

此外，國防大學政戰學院院長文天佑少將，可望調任國防大學政戰主任一職，遺缺由陸軍第6軍團政戰主任陳育琳少將接任。至於陸軍6軍團政戰主任，規劃由憲兵指揮部政戰主任余熙明接任。

名單還指出，政戰局文化宣教處長樓偉傑少將規畫接任憲兵指揮部主任；文化宣教處長一職則由政戰局政綜處長林傳盛上校接任，並將在明年1月1日晉升少將。

名單曝光後一度引發軍方高層震怒，交查洩密無果。而據證稱，原先規畫的名單今天大翻盤，擠進國防部財務中心政戰主任唐明德，將接任馬防部政戰主任，明年1月1日晉升少將，航特部政戰主任張維新則將調任8軍團政戰主任，遺缺由國防部文化宣教處副處長王俊傑接任，同樣於明年晉升少將；政戰局文化宣教處長樓偉傑少將、政戰局政綜處長林傳盛上校都留任原職。

國軍政戰將領晉升規畫翻盤，日前傳出一波政戰將領調整規畫名單，今天證實闖出「黑馬」...
國軍政戰將領晉升規畫翻盤，日前傳出一波政戰將領調整規畫名單，今天證實闖出「黑馬」國防部財務中心政戰主任唐德明上校。圖/本報資料照
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