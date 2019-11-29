「國防譯粹」淪蔡英文政績秀場？國防部出來面對了

2019-11-29 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



國防部每月固定出版的「國防譯粹」月刊，過去皆專注在國外專業軍事知識、戰略安全譯文翻譯與刊登，作為國軍官兵進修之用，但上個月刊物主題內容出現大篇幅有關政府在美台、日台關係、印太戰略的「成就」，並以蔡英文總統肖像進行大跨頁編輯處理，明顯刻意凸顯蔡總統角色與貢獻。退將譁然，質疑國防部違反行政中立。

但國防部今天回應表示，「國防譯粹」為翻譯性月刊，外界所指4篇文章皆以我國國際關係的發展來鋪陳本期專題「國家安全」，稿源出自國外知名智庫，亦為主流媒體所常引用，具專業性與參考價值。由於我國對外關係亦屬當前區域熱點議題，選用各篇外文目的為譯介國際性多元觀點給讀者，選用圖皆搭配各篇文字內容，未有特定立場，請外界勿過度解讀與聯想。

由國防部政務辦公室出版的國防譯粹月刊，是國防部對內發行的刊物，內容皆為翻譯國外作者對於國家安全或戰略等專業作品，除作為軍士官進修之用，也寄發給退將，在國軍歷史博物館等地也供民眾免費索閱。

國防譯粹過去翻譯的文章皆以軍事專業為主，不具政治性。但11月份出版的刊物以「國家安全」為主題，內容選用台灣亞洲交流基金會執行長楊昊、研究助理江懷哲、美國艾德菲大學文理學院院長王維正與中國簡報編輯John Dotson等多名作者的作品，針對「鞏固美台關係」、中華民國在美國印太戰略下的安全角、日台安全作新方向、美「中」、台關係發展等題，進行翻譯，作品以蔡英文總統照片進行大跨頁舖陳，被質疑是特意宣揚蔡英文政績，引發退將質疑有違行政中立，批評國防部自毀形象。