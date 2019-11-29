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秃頭諜爭議軍方陷父子騎驢窘境？ 行政處分一夜逆轉

2019-11-29 11:18聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

憲兵指揮部製作保防單元劇，劇中共諜角色設定引發影射國民黨總統候選人韓國瑜的疑慮，憲兵昨日召開記者會，原公布將由負責審核的政戰主任余熙明自請處分。但憲指部上午證實，目前朝向依使用劇本不當、海報審查欠周延為由，提出檢討報告。針對處分與否？國防部稱朝向「檢討」規劃。

國防部表示，昨日召開臨時記者會上，政戰局長簡士偉已向媒體說明，國防部各級對於影片內容的審查非常嚴謹，也符合相關規定；對於憲兵指揮部後續的文宣作為欠缺周延，引起外界質疑部分，已責由憲兵指揮部依權責自行檢討，教育官兵未來以更謹慎的態度來執行任務。

「佈憲」一劇風波未止，不僅韓國瑜陣營反彈，媒體也引用臉書海報上憲兵人員將禿頭男壓制在地的影像改圖，稱庶民不得翻身等，在網路上熱議，成為韓營選舉動員材料之一。

「佈憲」一劇昨順利在國軍莒光園地電視教學中播放，片中的反派是一位禿頭角色，飾演者是憲兵士官長許博為。不過他在劇中扮演的角色是與中共勾結的地下錢莊業者，藉著債務問題脅迫國軍幹部提供機密資料，劇中共諜角色另有其人，此劇臉書宣傳海報卻刻意對焦在秃頭男子配角上，啟人疑竇；參照去年破獲現實案例中涉案藍姓退役中校，則是利用過去在國防管理學院任教的身分，意圖利誘昔日的學員提供情資。憲兵指「改編劇本」是依真人真事，但其實故事版本完全不同。

憲兵指揮部昨日宣稱，「佈憲」一劇中被外界認為神似韓國瑜的禿頭角色，是去年年底屏東地檢署破獲共諜案中的「真人真事」，案中被指涉嫌發展情報組織的退役中校，確實就是禿頭角色，劇本按此設定。但因此劇在臉書上推出「在這場遊戲中誰會是贏家」預告海報，畫面引發聯想，昨日不但由負責審核的余熙明在記者會上對外公開道歉，同時稱也將自請處分。

據了解，余熙明的處分由憲兵指揮部指揮官黃金財核定即可，原計畫由余熙明自請兩次申誡處分，並進一步檢討影片製作人員可能涉及的「疏失」。但憲兵道歉之舉昨日引發軍方內部討論，憲兵並非「故意」在劇中作爭議設定，而此案若進一步自行「開刀」落實「行政處分」，恐坐實韓國瑜陣營指稱軍方介入選舉的指責，不但失卻行政中立立場，甚至可能危及執政黨誠信，軍方陷入「父子騎驢」爭議。軍方今日上午口徑改變，全案改以「檢討」為主，目前未作行政處分規劃。

保防劇「佈憲」被質疑影射國民黨總統參選人韓國瑜是共諜。憲兵政戰主任余熙明昨出示劇...
保防劇「佈憲」被質疑影射國民黨總統參選人韓國瑜是共諜。憲兵政戰主任余熙明昨出示劇中人物是穿鐵灰色襯衫，絕無刻意影射。 記者潘俊宏／攝影
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