保防劇禿子共諜遭議 憲指部說是真人真事非影射誰

2019-11-28 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



今天（28日）是國軍莒光園地收視日，下午將播出的保防單元劇「佈憲」，因劇中飾演共諜的軍中演員外型神似國民黨總統候選人韓國瑜，招致批評。憲兵指揮部政戰主任余熙明上午表示，國軍保防單元劇內容都採實際案例改編，憲兵這集內容中被指「神似」韓國瑜的角色，實際上是屏東憲兵隊去年偵破的一起共諜案，而涉案退役中校外型確實就是劇中所呈現的角色，憲兵依「實人真事」與涉案者實際造型製作單元劇，並未刻意影射誰。

憲兵指揮部下午擬在憲兵指揮部召開記者會，原計畫找來劇中飾演被捕共諜的士官長現身說法，但後來考量政治敏感可能衝擊個人，全程將由余熙明對外說明。

高雄高檢署去年逮捕一名中校退役的藍某，他遭控退伍後赴中國大陸擔任台藉幹部期間，因性喜漁色，遭中共情治人員相中色誘，為對岸招納我方國安和軍情等單位現、退役軍士官發展共諜網，全案遭屏東憲兵隊破獲，檢警直撲屏東竹田鄉藍宅將之逮獲。余熙明表示，藍嫌外型確實如劇中呈現頂上無髮，憲兵製作保防單元劇時，模擬實際案例角色，沒有影射其他政治人物。

憲兵指揮部強調，憲兵堅守行政中立、軍隊國家化的立場，奉行保國衛民職責，籲請國人放心。