政戰將級人事異動秒曝光 傳國防部長震怒交查洩密

2019-11-28 02:00 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



國防部政戰將領異動規劃提前曝光，傳國防部長嚴德發為此震怒，嚴令陸軍調查洩密無果。圖/聯合報系資料照 分享 facebook 國防部昨天上午議決新一波政戰將領異動，但全案尚未送高層議決，名單下午隨即在媒體曝光，傳國防部長嚴德發為此震怒，嚴令陸軍調查洩密無果。

由於後備指揮部政戰主任謝明德少將將於12月1日退伍，因此政戰局進行相關的人事調整規劃，昨天上午完成初步規劃。

據指出，後備指揮部政戰主任一職可望由陸軍司令部政戰副主任趙代川接任；遺缺則由陸軍8軍團政戰主任武立文接任。

陸軍8軍團政戰主任一職，可望將陸勤部政戰主任陳中吉接任。

此外，國防大學政戰學院院長文天佑少將，可望調任國防大學政戰主任一職，遺缺由陸軍第6軍團政戰主任陳育琳少將接任。至於陸軍6軍團政戰主任，規劃由憲兵指揮部政戰主任余熙明接任。

此外，政戰局文化宣教處長樓偉傑少將規劃接任憲兵指揮部主任；文化宣教處長一職則由政戰局政綜處長林傳盛上校接任，並將在明年1月1日晉升少將。

但相關人事規劃昨天上午才議決，下午就在媒體曝光，傳國防部長嚴德發為此震怒，嚴令陸軍調查洩密，但没有結果。還有媒體將政戰人事異動連結憲指部保防單元劇爭議，官員強調兩者没有關聯。

對於這項政戰將級人事異動，國防部發言人史順文没有評論。