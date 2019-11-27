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海巡百噸新艇下水 改採德國MTU高速主機

2019-11-27 16:54聯合報 記者洪哲政／即時報導

海巡強化編裝計劃中規劃新建28艘100噸巡防艇，原由慶富公司得標，但造了13艘就因涉弊無法履約，尤其艦艇選用發動機經常出問題。全案改由台船接手，改用德國MTU高速主機的第一艘新100噸艇，今天在基隆下水。

海巡署艦隊分署今天在臉書粉絲專頁貼文表示，該署分署長謝慶欽、台灣國際造船股份有限公司唐榮貴廠長等人，今在台船基隆廠主持「100噸級巡防艇28艘後續15艘採購案」中首艇PP-10068艇的下水祈福典禮。

艦隊分署表示，PP-10068艇預計於明(109)年4月完成驗收交船，並配置於台東海巡隊，其以現役同型100噸級巡防艇為設計基礎，並由台船公司在既有經費下，採用優規的德國MTU高速主機，最高速可達30節，續航力更達1200浬以上；藉由提升主機性能及機艙配置，並增加船舶總重，以提高航行穩度與適航性。

艦隊分署表示，型號100噸艇原為「強化海巡編裝發展方案」中規劃建造的巡防艇，因慶富公司無法順利履約，艦隊分署於106年11月26日與該公司解除契約，尚未交船的15艘巡防艇經行政院核定修正計畫，後續經最有利標評選，改由台船公司接續承作。

艦隊分署表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」中6種船型的建造進度均正常，甚至大幅超前，未來也將如期、如質、如預算完工交船，全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全。

由台船接手改用德國MTU高速主機的第一艘新100噸艇，今天在基隆下水。圖／艦隊分...
由台船接手改用德國MTU高速主機的第一艘新100噸艇，今天在基隆下水。圖／艦隊分署
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台船接手改用德國MTU高速主機的第一艘新100噸艇，今天在基隆下水。圖／艦隊分署
台船接手改用德國MTU高速主機的第一艘新100噸艇，今天在基隆下水。圖／艦隊分署
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海巡署慶富基隆

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