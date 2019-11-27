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天弓3型飛彈鼻錐罩技術獨步全球 技壓美方外國關注求購

2019-11-27 15:27聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國產天弓3型防空飛彈正在台灣東部廣泛展開部署，與美製愛國者3型防空飛彈系統分庭抗禮，中科院日前披露弓3採用自力研發能耐攝氏1000度以上的「陶瓷纖維複合材料」鼻錐罩研發歷程，當年在美方制約的情況下，中科院自立自強，終開發出獨步世界的關鍵技術，吸引國外關注有意向我採購。

今年是中科院材料及光電研究所創立36週年紀念，該所特別出版專刊，內容披露，中科院研發的陶瓷雷達鼻錐天線罩，可用於保護雷達天線不受外在氣候及環境影響，並具有雷達波穿透功能，不影響雷達的目標偵蒐、觀測及追蹤等功能。其以玻璃或石英纖維強化，破壞韌性優於傳統純陶瓷鼻錐罩，已應用於各種微波尋標飛彈及雷達系統，廣泛部署。

針對國產飛彈上的鼻錐天線罩，當年鼻錐罩小組成員、前材料研發中心副主任張關宗表示，當年不只飛彈相關書籍不太提鼻錐罩，各國也都不願傳授；直到民國73年，中科院研發團隊和美國飛彈製造商雷神公司洽談技轉已淘汰的鷹式飛彈，才終於有機會赴美接受技術訓練，一窺鼻錐罩的製作與加工方式。

但他形容，此行所獲之助可謂僅「冰山一角」，除雷神公司不准團隊問問題，只能看一眼之外，老美產製的鼻錐罩品質也不能算太好，常常放在倉庫都會破，這樣才能多賣一點、多賺一點，要打造堅固耐用的飛彈鼻錐罩，還是要靠自己。

張關宗透露，天劍二型飛彈初期就是採用單一陶瓷的鼻錐罩，但體型較大的天弓飛彈，需要更大、穩定性更高的鼻錐罩，中科院因此研發出「陶瓷纖維複合材料」鼻錐罩，獲得又輕、又耐、又強韌的特性。

鼻錐罩是天劍、天弓、雄風飛彈發展的關鍵技術，中科院鼻錐罩團隊不僅建置出完整的生產線與工廠，成功研發出與美方麻雀飛彈同等級的鼻錐罩技術，更開發出世界獨門的「陶瓷纖維複合材料」鼻錐罩，創下獨步全球、應用陶瓷纖維複合材料鼻錐罩於先進飛彈武器系統的先例。天弓計畫開展高性能天弓三型飛彈研製，同步推動能耐攝氏1000度以上的鼻錐罩材料開發，106年進入量產，材電所的鼻錐罩產品已達國際水準，國外也有意採購。

國產天弓3型防空飛彈正在台灣東部廣泛展開部署，中科院日前披露弓3採用自力研發能耐...
國產天弓3型防空飛彈正在台灣東部廣泛展開部署，中科院日前披露弓3採用自力研發能耐攝氏1000度以上的「陶瓷纖維複合材料」鼻錐罩研發歷程，當年在美方「不准提問，只能看一眼」的技轉下，中科院自立自強，終開發出獨步世界的關鍵技術，吸引國外關注有意向我採購。圖／中科院
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天弓三型飛彈中科院

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