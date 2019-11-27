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中科院當年研發核武創冶金能量 美方至今仍關切來查

2019-11-27 15:26聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

1988年中科院核研所副所長張憲義叛逃美國，美國強制中科院中斷發展核武計畫，並將發展核武的鈽實驗室進行灌漿，完全中斷台灣的核武計畫。官員透露，直至今日，美方與國際核能稽核單位今年還到中科院龍園營區檢查當年封存埋存的相關設備，確保我國無力重啟相關研發。

超合金是飛彈研發最關鍵材料之一，中科院材料及光電研究所設有「冶金組」，負責研發飛彈所需超合金。而今年是中科院材料及光電研究所創立36週年紀念，該所特別出版專刊，內容披露，最初冶金組並不屬於材電所，而是核研所其中的一組。民國55年，我國為國防自主決定發展嚇阻性武器原子彈，由中科院籌備處成立第一所，為核研所前身。

專刊披露，而原子彈原料怎麼來，靠的就是從核廢料提煉出鈾-235或鈽-239，以粉末冶金的技術製造原子彈，這是當時核研所冶金組的重要工作之一。民國72年創設材電所前身材料研發中心時，配合三彈一機政策所需航太材料需求，冶金組才併入材發中心。

專刊內容披露，中科院研發飛彈超合金，有計畫，首先要有設備，向美國商購超合金廠，由於涉及各國國防機密，美國當然不會太大方，最終只對我出售小型約1.5噸超合金熔鍊爐，而且不附帶周邊工具或know-how，美方只賣一個外殼，裡面如何運作要自己搞定。中科院自立研發，在民國76年完成超合金廠建廠，籌建1.5噸真空感應熔煉與真空電弧精煉爐，讓我國成為亞洲第一個有超合金廠的國家，並在民國80年拿到美國渦輪大廠蓋瑞公司給的MAR-M247超合金廠認證，證實中科院製造的MAR-M247鎳基超合金合乎航太級用途國際規格。

官員披露，當年研發核武的設備位在龍園營區現址，美方早已灌漿封存，中斷台灣的核武計畫，今年仍然前來檢查，確保我無力重啟。

中科院材電所研發的MAR-M247鎳基超合金鑄錠，合乎航太級用途國際規格。圖／拮...
中科院材電所研發的MAR-M247鎳基超合金鑄錠，合乎航太級用途國際規格。圖／拮自材電所36年紀念專刊
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中科院核武飛彈

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