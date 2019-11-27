慶富搞砸海巡造艦計劃 台船接手第一艘今下水
海巡署28艘100噸巡防艇原本由慶富建造，慶富出事後，還有15艘造不出來，海巡署解約求償，並由台艘接手造船，今天台船第一艘100噸巡防艇下水，海巡揮別陰霾。
下水儀式由台灣國際造船公司基隆廠唐榮貴廠長及海巡署艦隊分署謝慶欽分署長共同主持。並請海巡署艦隊分署謝慶欽分署長夫人張瑛擔任擲瓶人。下水典禮並邀請海巡署、船舶發展中心、中國驗船中心、BV驗船中心等貴賓蒞廠觀禮，共襄盛舉。
海洋委員會海巡署為了加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別建造28艘100噸級巡防救難艇，13艘已由慶富交船加入海巡署艦隊行列；15艘委由台船公司建造，首艘100噸級巡防救難艇(台船編號HNO.1139)，訂於今天舉行下水典禮，15艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。
台船指出，該公司為國內最大造船廠，設立初衷即係配合國家政策及支援國防建設，對於海巡署與海軍建造作戰性能優異之艦艇，有著無比的熱情與任重道遠的使命感，早期先後建造海軍人員運輸艦、雄蜂級飛彈快艇、綏江軍艦、武夷軍艦等，近期二代艦建造，如「光華一號計畫ｰ成功級飛彈巡防艦」、「光華三號計畫ｰ錦江級飛彈巡防艦」、「光華六號計畫ｰ新一代飛彈快艇」，還有海軍最大最新型的「油彈補給艦」、磐石軍艦、財政部關稅總局2000噸級「和星艦」及「偉星艦」巡防艦艇及海巡署2000噸級巡防救難艦「新北艦」等。
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