慶富搞砸海巡造艦計劃 台船接手第一艘今下水

2019-11-27 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



海巡署28艘100噸巡防艇原本由慶富建造，慶富出事後，還有15艘造不出來，海巡署解約求償，並由台艘接手造船，今天台船第一艘100噸巡防艇下水，海巡揮別陰霾。

下水儀式由台灣國際造船公司基隆廠唐榮貴廠長及海巡署艦隊分署謝慶欽分署長共同主持。並請海巡署艦隊分署謝慶欽分署長夫人張瑛擔任擲瓶人。下水典禮並邀請海巡署、船舶發展中心、中國驗船中心、BV驗船中心等貴賓蒞廠觀禮，共襄盛舉。

海洋委員會海巡署為了加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別建造28艘100噸級巡防救難艇，13艘已由慶富交船加入海巡署艦隊行列；15艘委由台船公司建造，首艘100噸級巡防救難艇(台船編號HNO.1139)，訂於今天舉行下水典禮，15艘巡防救難艇預計2023年全部完工交船。