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25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

雲豹二代甲車通過陸軍戰測 縱橫台灣道路沙灘溪谷

2019-11-27 10:49聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防部軍備局官員上午披露，209廠研發計畫搭載81公厘迫砲的雲豹甲車二代M2樣車，月前已通過陸軍包括長途機動、沙灘、溪谷地形驗證等戰術測試。209廠與工研院在不到1年時間完成新雲豹甲車的車輛組裝，透過陸軍嚴格測試，已完成新雲豹通用載台設計概念的驗證。

立法院外交及國防委員會上午審理109年度國軍退除役官兵安置基金、榮民醫療作業基金；國防部國軍生產及服務作業基金、國軍老舊眷村改建基金與國軍營舍及設施改建基金。國防部由副部長張哲平、軍備局長房茂宏等人列席備詢。

由於退輔會、國防部事前派員到各立委辦公室完成溝通，各基金小刪數百萬元，同時決議國防部福利與文教事業應就國軍文藝中心使用率妥擬對策，增加基金收入，並提出改善方案向立法院提出書面報告。各基金上午在1小時內通過初審。會議主席、民進黨立委王定宇表示，此次國防部進行提案溝通作得不錯，都是為國家作事，預先溝通、減少爭議，讓議程順利，上午是近3年來首次在年度內審查基金，他表達鼓勵與嘉勉。

針對軍備局209廠研發中的二代雲豹甲車，與會官員私下透露，雲豹甲車二代M2樣車，月前已通過陸軍包括長途機動、沙灘、溪谷地形驗證等戰術測試，返回集集基地檢整。雲豹M2樣車此次完成長途機動油耗驗證，車輛自集集兵整中心機動至中庄營區，而後機動至鳳山步兵學校，最後機動至屏東九鵬基地沙灘進行測試。

官員說，M2樣車在九鵬沙灘驗證、濁水溪河床通過性及水深1公尺驗證等，都符合陸軍要求，尤其車高調整系統在通過濁水溪河床時順利完成驗證，確認M2車輛底盤系統穩定性與各系統可靠度，均較現役雲豹30公厘鏈砲車更高。

官員表示，M2樣車由陸軍嚴格要求執行各種地形、涉水、油耗，並由車測中心驗證高速性能，確認樣車品質較現役車量更高，209廠結合工研院在不到1年時間完成車輛組裝並透過陸軍嚴格測試，藉由M2樣車測試，已完成新雲豹通用載台設計概念的驗證。

立法院外交及國防委員會上午審理109年度國軍退除役官兵安置基金、榮民醫療作業基金...
立法院外交及國防委員會上午審理109年度國軍退除役官兵安置基金、榮民醫療作業基金；國防部國軍生產及服務作業基金、國軍老舊眷村改建基金與國軍營舍及設施改建基金。國防部由副部長張哲平、軍備局長房茂宏等人列席備詢。截圖自立法院直播畫面
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國防部軍備局官員上午披露，209廠研發計畫搭載81公厘迫砲的雲豹甲車二代M2樣車...
國防部軍備局官員上午披露，209廠研發計畫搭載81公厘迫砲的雲豹甲車二代M2樣車，月前已通過陸軍包括長途機動、沙灘、溪谷地形驗證等戰術測試。209廠與工研院在不到1年時間完成新雲豹甲車的車輛組裝，透過陸軍嚴格測試，已完成新雲豹通用載台設計概念的驗證。圖/本報資料照片
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