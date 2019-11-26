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空軍嵩山雷達站反制無人機入侵 槍械硬殺擊落

2019-11-26 12:29聯合報 記者洪哲政／即時報導

國軍日前舉行全國性質的制敵反空襲「聯翔操演」，空軍透過官方臉書粉絲專頁，披露位於陽明山上的嵩山雷達站進行戰鬥演練，官兵針對無人機模擬使用槍械進行硬殺，畫面罕見。

嵩山雷達站屬空軍第三雷達中隊，空軍披露基地配合108年度聯翔操演實施營區自衛戰鬥演練，官兵透過營區發現爆裂物、遭敵特攻作戰、遙控無人機非計畫進入營區、營區重要設施起火等科目處置，模擬戰時可能發生的各項狀況，並訓練官兵如何正確應處。

畫面可見操演裡實際升空無人機進行模擬，由官兵持槍追瞄模擬硬殺。

國軍日前舉行全國性質的制敵反空襲「聯翔操演」，空軍透過官方臉書粉絲專頁，披露位於...
國軍日前舉行全國性質的制敵反空襲「聯翔操演」，空軍透過官方臉書粉絲專頁，披露位於陽明山上的嵩山雷達站進行戰鬥演練，官兵針對無人機模擬使用槍械進行硬殺，畫面罕見。圖/空軍司令部臉書粉絲專頁
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