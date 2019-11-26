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勇鷹高教機明年5月首飛 中科院自問：發動機何日可自製

2019-11-26 12:10聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

中科院航空所表示，「勇鷹」高教機專案預劃在民國109年5月完成首飛備便審查，6月進行首飛任務，在民國115年前，將交付空軍66架飛機、26套地面輔助訓練系統（GBTS）包含16套任務計劃系統、3套基本飛行模擬器、1套全功能飛行模擬器、1套地面即時監控系統及1套飛行訓練管理系統。

國防部「軍聞社」報導，今年7月是航空研究所成立80週年，所內有塊匾額寫著「我們發動機何日可以完全自製」，在工作服上也繡有「航空救國」，這是國人的殷切期許，也是航空所的使命。報導披露高教機靜力測試機與基本飛行模擬器現況。

中科院航空所指出，民國105年起，在國防自主的政策主導下，推動「國機國造」計畫，中科院航空所開始研製新式高教機，研發期間由空軍、漢翔以及中科院航空所三方組成專案小組，並決定以IDF為基礎，在滿足空軍訓練任務需求的原則下，進行各項必要的工程研改，因兩型機有共通性，未來後勤補保也能適度地相互支援。計畫副主持人吳再元工程師表示，幸賴當初設計IDF戰機的同仁大都還沒有退休，老將帶領新秀，打造我國的新飛機。

航空所指出，民國107年3月完成關鍵設計審查（Critical Design Review），並規劃將生產4架原型測試機，包含飛試用的A1及A2機，以及2架結構測試機T1及T2機，民國107年6月1日A1機執行上架組裝，今年9月24日出廠，並命名為「勇鷹號」。

航空所表示，勇鷹號從整機外型設計分析、風洞吹試、藍圖繪製、結構測試、地面整合測試、飛試驗證、部分系統件開發、生產製造組裝、地面輔助訓練系統到整體後勤支援系統，皆由國人自主完成，重新厚植台灣航太工業人才鏈，並將該研發成果技轉國內民間廠商，協助其通過認證，作為後續多款軍用新機供應廠商，同步提升「國機國造」的自製率，輔導國內航太產業升級，除強化國防自主能量，進而提升我國航太技術，讓我國躋身高端國際航太國家之列。

而為強化飛行訓練與安全，空軍新式高級教練機規劃將原本三階段三機種飛訓精進為三階段二機種，強化培育戰鬥機飛官流程，藉此厚植我國空防能量。

中科院預計將交付空軍66架飛機、26套地面輔助訓練系統（GBTS）包含16套任務...
中科院預計將交付空軍66架飛機、26套地面輔助訓練系統（GBTS）包含16套任務計劃系統、3套基本飛行模擬器、1套全功能飛行模擬器、1套地面即時監控系統及1套飛行訓練管理系統。圖/軍聞社
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靜力測試機須通過第一階段100%限制負載驗證，不得產生有危害的永久變形，確保初期...
靜力測試機須通過第一階段100%限制負載驗證，不得產生有危害的永久變形，確保初期基本飛行課目結構安全性，而第二階段須逐步施力至150%限制負載。圖/軍聞社
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空軍中科院勇鷹

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