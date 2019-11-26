勇鷹高教機明年5月首飛 中科院自問：發動機何日可自製

2019-11-26 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



中科院航空所表示，「勇鷹」高教機專案預劃在民國109年5月完成首飛備便審查，6月進行首飛任務，在民國115年前，將交付空軍66架飛機、26套地面輔助訓練系統（GBTS）包含16套任務計劃系統、3套基本飛行模擬器、1套全功能飛行模擬器、1套地面即時監控系統及1套飛行訓練管理系統。

國防部「軍聞社」報導，今年7月是航空研究所成立80週年，所內有塊匾額寫著「我們發動機何日可以完全自製」，在工作服上也繡有「航空救國」，這是國人的殷切期許，也是航空所的使命。報導披露高教機靜力測試機與基本飛行模擬器現況。

中科院航空所指出，民國105年起，在國防自主的政策主導下，推動「國機國造」計畫，中科院航空所開始研製新式高教機，研發期間由空軍、漢翔以及中科院航空所三方組成專案小組，並決定以IDF為基礎，在滿足空軍訓練任務需求的原則下，進行各項必要的工程研改，因兩型機有共通性，未來後勤補保也能適度地相互支援。計畫副主持人吳再元工程師表示，幸賴當初設計IDF戰機的同仁大都還沒有退休，老將帶領新秀，打造我國的新飛機。

航空所指出，民國107年3月完成關鍵設計審查（Critical Design Review），並規劃將生產4架原型測試機，包含飛試用的A1及A2機，以及2架結構測試機T1及T2機，民國107年6月1日A1機執行上架組裝，今年9月24日出廠，並命名為「勇鷹號」。

航空所表示，勇鷹號從整機外型設計分析、風洞吹試、藍圖繪製、結構測試、地面整合測試、飛試驗證、部分系統件開發、生產製造組裝、地面輔助訓練系統到整體後勤支援系統，皆由國人自主完成，重新厚植台灣航太工業人才鏈，並將該研發成果技轉國內民間廠商，協助其通過認證，作為後續多款軍用新機供應廠商，同步提升「國機國造」的自製率，輔導國內航太產業升級，除強化國防自主能量，進而提升我國航太技術，讓我國躋身高端國際航太國家之列。