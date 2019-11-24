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一看就知「共諜」是假的？前軍情局官員提出十大破綻

巴拉圭國防部長今抵台訪問 國防部：不評論

2019-11-24 16:38聯合報 記者洪哲政／即時報導

巴拉圭國防部長巴拉圭國防部長馬丁內斯(Diógenes Martínez)預計今晚抵台訪問，原先否認的國防部稍晚改變口徑稱：「不評論」。

國防部援贈巴拉圭的UH-1直升機墜毀，軍方內部撇清後勤責任，但國防部上午以維護邦誼為由，表示我方深表關切，將依巴國需求，全力協助後續後勤支援。

而據了解，巴拉圭國防部長巴拉圭國防部長馬丁內斯(Diógenes Martínez)預計今晚抵台訪問，將就此事與我方交換意見。國防部發言人史順文原否認這項訊息，但經進一步查證後，稍早對外改稱「不評論」。未否認此項訊息。

巴拉圭國防部長巴拉圭國防部長馬丁內斯(Diógenes Martínez)預計今...
巴拉圭國防部長巴拉圭國防部長馬丁內斯(Diógenes Martínez)預計今晚抵台訪問，將就此事與我方交換意見。圖為馬丁內斯授我駐館大使俞大㵢「軍人軍功大綬勳章」畫面。圖／中華民國駐巴拉圭大使館
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國防部巴拉圭直升機

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