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軍購負擔沉重 新戰車採購經費台美攻防中

2019-11-24 13:32聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

M1A2戰車。 圖／美國陸軍檔案照
M1A2戰車。 圖／美國陸軍檔案照
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我國三軍106-119年度新增或修正計畫總經費超過百億元的公開軍事投資建案，多達11案，其中不包含機密預算，經費已高達1402.04億元。面對美方公布600億元、而我方僅編列405億元的M1A2T戰車採購案，陸軍司令部今天表示，我方已取得M1A2T戰車發價書(LOA)，現正就工項與當初所提購案內容，作進一步確認。台美可望於本月底到下月初之間，按立法院核定的預算基準下簽署發價書。

立法院預算中心指出，近年三軍陸續提出多項總經費達百億元以上的重大軍事投資建案，政府未來經費需求頗為龐鉅。依108年度國防報告書揭示的建軍規劃，國軍評估未來敵情威脅及達成聯戰任務需求，戰力整建以維持「量適、質精、高效能、精準打擊及易損性低」的「基本戰力」為基礎，置重點於建立「機動、價廉、量多、快速生產、具可耗性」之不對稱戰力，並加強「戰力防護」裝備與設施整建，以為發揮基本及不對稱戰力的根本。

預算中心表示，國軍近年三軍陸續新增或修訂多項總經費超過百億元的大型軍事投資建案，如陸軍於109年度由原機密預算移列至公開預算書的「新型戰車」，總經費405億餘元；「高效能反裝甲飛彈」，總經費118億餘元；新型野戰防空武器系統，總經費143億餘元；109年度新增的「國軍重要防護營區智慧型警監系統建置案第二階段」，由陸軍統籌建案，總經費128億餘元；海軍106年度開始辦理的「新購BLOCK 1B方陣快砲」，總經費101億餘元；「機動飛彈車」(總經費136億餘元)。

預算中心進一步說，其中也包括108年度新增的「潛艦國造-第2階段原型艦籌建」，總經費493億餘元；「新一代飛彈巡防艦-第2階段原型艦籌建」，總經費245億餘元；「微型飛彈突擊艇」，總經費316億餘元；空軍106年度辦理「新式高級教訓機」，總經費686億餘元；空軍另於108年度再次修訂「F-16A/B型戰機性能提升」，將總經費由1296.24億元提高為1402.04億元，增加105.8億元，此案增幅達8.16%。

針對台美正在談判中的M1A2T戰車採購，據傳我方必須針對戰車專用拖板車、M88A2救濟車與後勤維修用的測試儀減少採購，才能符合立法院通過405億元預算額度，軍方沒有回應。陸軍司令部今天則表示，我方已取得M1A2T戰車發價書(LOA)，現正就工項與當初所提購案內容，作進一步確認。台美可望於本月底到下月初之間，按立法院核定的預算基準下簽署發價書。

三軍106-119年度新增或修正計畫總經費逾百億元之軍事投資建案表。資料來源：立...
三軍106-119年度新增或修正計畫總經費逾百億元之軍事投資建案表。資料來源：立法院預算中心
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