中科院專刊披露30鏈砲塔研發歷程 構改後可部署艦艇

2019-11-24 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



今年是中山科學研究院材料及光電研究所創立36週年紀念，該所出版專刊披露，陸軍雲豹甲車30公厘鏈砲，系統具有出色目獲能力，能精準射擊移動中標靶及鎖定目標，掃射驅逐及干擾敵軍，經構改後，可安裝在各式輪、履帶車輛，甚至船艦上。

據了解，中科院已完成30鏈砲用的「艦用型遙控砲塔」，並完成海上戰術測評，未來可配備海軍的沱江級軍艦及海巡署艦艇上，可對5公里外的目標進行監控與摧毀。而首批6輛配備砲塔的雲豹甲車目前正交車中。

專書指出，研發30鏈砲塔的「迅馳30專案」，共有材電所、資通所及飛彈火箭所參與投入，由材電所主導並負責光電系統，資通所作伺服、射控，飛彈所負責機械、外型結構設計及定義分析。砲塔系統除鏈砲及進彈系統是美國原裝進口外，沒有其他舶來品。包括光電零組件、射控電腦、螢幕皆由台灣廠商供應，大部分預算都留在台灣。

材電所表示，掛載30鏈砲、7.62公厘機槍，以及煙幕彈發射器的30公厘鏈砲塔系統，具光電自動追瞄系統、伺服穩定控制系統及日夜觀瞄系統，含第三代紅外線熱影像器、高解析度可見光影像器、雷射測距儀及白晝光學望遠鏡等高端國防科技產品，砲塔外掛可抗穿甲彈、高爆彈的抗彈防護裝甲。30鏈砲塔掛載在雲豹甲車上，結合煙幕彈、可震撼敵車，完成快速攻敵任務。