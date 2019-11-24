我援贈巴國軍機墜毀 國防部：將協助後勤支援

2019-11-24 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



國防部援贈巴拉圭的UH-1直升機墜毀，國防部上午表示，國防部深表關切，將依巴國需求，全力協助後續後勤支援。

年8月，國防部長嚴德發訪問我國南美洲友邦巴拉圭，代表我國政府致贈兩架UH-1直升機。自2008年以來，國軍軍援悍馬車與UH-1H直升機給友邦，以鞏固邦誼，已經送出9架給友邦，受贈國包括瓜地馬拉、巴拉圭、宏都拉斯、布吉納法索等。目前預計還要贈送一架UH-1給非洲友邦史瓦帝尼王國，友邦已派遣人員前往台南飛訓基地換裝。而UH-1H直升機月前已舉行正式除役典禮。

巴拉圭空軍前日這架失事墜毀於工廠中的UH-1H直升機，編號為H-0440，是我國於今年8月援贈巴拉圭的兩架直升機之一。有網友精確推算出，失事原為我國陸軍325號機，陸軍序號61-2025，出廠序號18025。從捐贈儀式到墜毀僅3個半月，友邦宣稱軍機墜毀後造成高達6000萬美元損失。

不具名軍方人員表示，按慣例，我方於援贈前會協助友邦建立補保體系與初次備份件，但正式完成援贈儀式後，即代表完成交接，後續補保與我方無涉。

消息曝光後，國防部上午發出新聞稿表示，與事實不符，認為訊息有損我外交重要邦誼。國防部指出，巴國是我建交62年的重要友邦，國防部極為重視雙邊軍誼，對於發生U機意外事件，國防部深表關切。