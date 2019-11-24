美陸軍禁軍人影像上傳抖音 我國軍暫未設防

2019-11-24 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



中國大陸社群媒體「抖音」（Tik Tok）對用戶個資處理疑慮未消的情況下，美國陸軍發言人日前正式宣布，已指示陸軍學員，禁止學員在身穿制服或執行官方職務時，以招募新人為由上傳檔案到「抖音」，尤其在代表軍人身分時，禁止使用「抖音」。國防部上午表示，國軍並未禁止穿著軍人制服的官兵在這個APP上傳軍中奉核或官兵穿著軍服的影片，但會宣導教育官兵保密警覺，防止電子資料及個人資料外洩。

外媒報導，民主黨籍的參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）本月上旬要求美軍檢討透過「抖音」這種短影音平台來招募美國青少年的潛在風險。路透社也報導，美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）昨天說，正針對北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.）旗下的「抖音」進行安全評估。

陸軍發言人表示，美國陸軍學員司令部（U.S. Army Cadet Command）發布禁用「抖音」指令，是出於寧可謹慎。陸軍學員司令部負責督導預備軍官訓練團（ROTC）及青年預備軍官訓練團（Junior ROTC），專替軍隊培訓大學生及高中生。學員仍可基於個人用途使用「抖音」應用程式，軍方指令是要禁止學員在身穿制服或執行官方職務時，以招募新人為由上傳檔案到「抖音」。

本報記者搜尋「抖音」（Tik Tok）內容，發現有少數國軍戰技表演與穿著海巡軍便服者的短片。但官員表示，抖音在國內使用率並不高，可上傳影像的平台奇多，國防部未針對抖音設防。

國防部發言人史順文上午也表示，國軍目前並未禁止官兵在抖音上傳影片，但營區內禁止私自攜帶或使用各類型未經核准定的通信資訊器材。而二、官兵攜帶進入營區的手機，必須經過單位核定，並安裝「行動裝置管理(MDM)」系統。在進入營區後必須打開，也不能使用「照相、定位、打卡、熱點分享、藍牙傳輸」等功能。在MDM上鎖之後，有關相機功能的APP皆無法使用。至於營外則無相關禁止規定。