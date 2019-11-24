援贈U機墜毀友邦喊損失重大索後勤文件 軍方稱與我無涉

2019-11-24 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



為鞏固邦交，蔡英文總統今年8月派遣國防部長嚴德發以特使身份，赴友邦巴拉圭捐贈兩架完成檢整的除役UH-1H直升機，但其中一架直升機前日被目擊發動後無法提升高度而墜毀，所幸機上成員全數生還，傳友邦抱怨此案損失鉅大，巴拉圭國防部已向我國大使館索取該直升機的相關原始文件，協助研判意外的原因是否與機體過舊或使用的零附件有關。軍方人士說，援贈後直升機後勤補保皆由邦交國負責，與我軍方無涉。

今年8月，國防部長嚴德發訪問我國南美洲友邦巴拉圭，代表我國政府致贈兩架UH-1直升機。自2008年以來，國軍軍援悍馬車與UH-1H直升機給友邦，以鞏固邦誼，已經送出9架給友邦，受贈國包括瓜地馬拉、巴拉圭、宏都拉斯、布吉納法索等。目前預計還要贈送一架UH-1給非洲友邦史瓦帝尼王國，友邦已派遣人員前往台南飛訓基地換裝。而UH-1H直升機月前已舉行正式除役典禮。

巴拉圭空軍前日這架失事墜毀於工廠中的UH-1H直升機，編號為H-0440，是我國於今年8月援贈巴拉圭的兩架直升機之一。有網友精確推算出，失事原為我國陸軍325號機，陸軍序號61-2025，出廠序號18025。從捐贈儀式到墜毀僅3個半月，友邦宣稱軍機墜毀後造成高達6000萬美元損失。