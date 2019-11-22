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蔡適應：最快明年春潛艦廠商進駐台船基隆廠

2019-11-22 14:06聯合報 記者洪哲政／即時報導

民進黨立委蔡適應上午與台灣國際造船基隆廠工會理事長藍許清等人在立法院召開記者會。蔡適應説，基隆是海軍北台灣重要基地，也是海軍基隆後勤指揮部所在地；潛艦產業園區設在台船基隆廠，從國家資源調配、國防角度來看都是合理且適當安排。而最快明年春天，台船基隆廠就會有廠商進駐，開啟潛艦產業園區序幕。

藍許清也表示，台船員工期待一個翻身改造機會，潛艦產業園區是重要契機、能讓台船基隆廠在國艦國造不缺席。

蔡適應認為，台灣的水下戰力不僅大幅落後於日本、澳洲、韓國，許多後起的東南亞國家，包含新加坡、越南、馬來西亞也都有超前趨勢，相當值得警惕。十幾年前美國曾經宣布出售八艘柴電潛艦給台灣，但很遺憾在中國國民黨全力杯葛下，最終沒有落實。直到這幾年來在政府推動國造計畫下，全新潛艦才露出曙光。基隆是海軍北台灣重要基地，也是海軍基隆後勤指揮部所在地。潛艦產業園區設在台船基隆廠，從國家資源調配、國防角度來看都是合理且適當安排。期待未來能創造一加一大於一，同時具備國防效益及產業效益的海洋後勤產業聚落。

至於潛艦產業園區執行進度，蔡適應表示，台船目前正積極與有意願的廠商接觸，了解使用需求，作為是否另建新廠房、或提升現有能量參考，整體進度需配合潛艦國造時序，最快明年春天，台船基隆廠就會有廠商進駐，開啟潛艦產業園區序幕。

民進黨立委蔡適應上午與台灣國際造船基隆廠工會理事長藍許清等人在立法院召開記者會，...
民進黨立委蔡適應上午與台灣國際造船基隆廠工會理事長藍許清等人在立法院召開記者會，蔡適應説，基隆是海軍北台灣重要基地，也是海軍基隆後勤指揮部所在地。潛艦產業園區設在台船基隆廠，從國家資源調配、國防角度來看都是合理且適當安排。圖/蔡適應國會辦公室提供
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基隆潛艦蔡適應

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