找館長訓練格鬥？網：國軍應找詐團練話術來騙解放軍

2019-11-22 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



國防部要求軍種明年起派員到網紅「館長」設立的訓練中心接受格鬥訓，雖引發外界質疑，但國防部發言人史順文上午表示國防部堅守行政中立，而多元化的訓練模式，對於國軍是一件好事，國防部樂觀其成，也希望外界給予支持；網友討論熱，政大法律系副教授廖元豪認為是拿國軍性命開玩笑，綠委王定宇認為還要進一步審查，但這樣的熱心應該被感謝。

廖元豪指出，軍人需要肉搏格鬥時，都是生死搏命一瞬間。該找真正好的，會教的。這位先生就算是專家，在台灣特戰格鬥技能教學專家中，能排到第幾？ 這不是拿國軍性命開玩笑嗎？有網友開玩笑說表示支持國軍找網紅館長訓練戰技，應該也可以找詹姆士、阿基師訓練廚藝？以使內外兼修啊！

也有網友自我推薦，可以找她學小提琴，培養國軍內涵，更有人說，國軍應找詐騙集團來訓練話術，用騙的就好，解放軍就打不過來；有網友點出一個問題，找館長教戰技也是一個怪邏輯，他的戰技不就是在國軍學的嗎？

針對國民黨立委開記者會，抨擊館長協助國軍格鬥訓練，王定宇也上臉書替館長說二句話，王認為這些國民黨委員，生雞蛋無，放雞屎有，館長除了是網紅外，本身也是格鬥諫訓專家，他提出願意免費提供課程、場地給國軍，而且還要經過國軍相關單位審核是否可行，才有下一步，目前連提出審核都還沒有，面對這樣的熱心民眾要幫助國軍，我們是該謝謝他，還是開記者會罵他？