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立院三讀 2472億 F16 C/D 軍購特別預算通過

2019-11-22 12:08聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

立法院院會今天三讀通過新式戰機採購特別預算2472億3833萬元，採購66架F-16C/Ｄ戰機，從民國109年分年編列至115年。包括依美方提供發價書採購的籌購新式戰機、航電等相關系統、軟硬體及系統研發等2467億元，以及駐廠、接裝換訓與裝備運載等5億元，讓國軍得以快速形成戰力，強化我國空防。

朝野協商也提出2項新增決議，考量因金額龐大，過往採購案，我國與美國工業合作成效仍有改進空間，未妥善發揮預算運用，所以預算通過的新增決議，要求國防部應與經濟部、相關機構尋洽與美進行更直接、廣泛工業合作，另外，在我國既有製造業基礎上，需帶動相關製造及維修產業發展，厚植我國技術能量及國防自主能力，經濟部應會同國防部，每年就辦理情況向立法院外交及國防委員會提出專案報告，涉及機密部分以機密處理。

另外也決議，為提升我國防自主能力，推動國防產業技術進步，除由經濟部工業合作推動小組建立工業合作需求項目資料庫，並辦理工業合作推廣宣傳及規劃，也應配合國家發展委員會的國家產業政策規劃及研議成果，協助國內外各類廠商標定需求項目、參與工業合作項目，加速國內廠商技術提升，每年也要向立法院經濟委員會提出專案報告，涉機密得以機密方式處理。

漢光35號演習五月間在彰化國道戰備道操演緊急起降，F-16完成油彈整補作業後，從...
漢光35號演習五月間在彰化國道戰備道操演緊急起降，F-16完成油彈整補作業後，從戰備道起飛。 本報資料照
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立法院戰機F-16國防部

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