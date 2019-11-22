美國防部官員訪台 專家：業管美台軍售、安全合作

2019-11-22 03:57 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



美國國防部東亞事務副助理部長科林克（Heino Klinck），近日抵台密訪國安會與國防部，傳為飛彈防禦業務而來，但有旅美專家指出，這個職位的職責是一般性的區域國防政策與盟邦合作協調等，會業管軍售與安全合作，但並不直接涉及飛彈防禦的專業。此次訪台的主要目的也應該與飛彈防禦無關。

外傳科林克此行可望就我國現有愛國者3型飛彈與天弓3型防空飛彈部署與資源分配議題，和國防部交換意見。

對此，國防部今天表示，沒有評論。知情官員則證實科林克抵台，但表示科林克此行是上任後例行拜會，來訪目的和軍購無關，其目前轄管業務也沒有飛彈防禦事項。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興透過臉書貼文表示，科林克是主管東亞事務的副助理國防部長，其轄區包括台灣，香港，蒙古，日本以及南北韓 。中國大陸不在 「東亞」範疇內，而是由今年新設置的另一位副助理部長 (Chad Sbragia) 專門負責。