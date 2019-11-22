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美國防部官員訪台 專家：業管美台軍售、安全合作

2019-11-22 03:57聯合報 記者洪哲政／即時報導

美國國防部東亞事務副助理部長科林克（Heino Klinck），近日抵台密訪國安會與國防部，傳為飛彈防禦業務而來，但有旅美專家指出，這個職位的職責是一般性的區域國防政策與盟邦合作協調等，會業管軍售與安全合作，但並不直接涉及飛彈防禦的專業。此次訪台的主要目的也應該與飛彈防禦無關。

外傳科林克此行可望就我國現有愛國者3型飛彈與天弓3型防空飛彈部署與資源分配議題，和國防部交換意見。

對此，國防部今天表示，沒有評論。知情官員則證實科林克抵台，但表示科林克此行是上任後例行拜會，來訪目的和軍購無關，其目前轄管業務也沒有飛彈防禦事項。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興透過臉書貼文表示，科林克是主管東亞事務的副助理國防部長，其轄區包括台灣，香港，蒙古，日本以及南北韓 。中國大陸不在 「東亞」範疇內，而是由今年新設置的另一位副助理部長 (Chad Sbragia) 專門負責。

梅復興說，東亞事務副助理部長的職責是一般性的區域國防政策與盟邦合作協調等，當然會業管軍售與安全合作，但並不直接涉及飛彈防禦的專業。這次訪台的主要目的也應該與飛彈防禦無關。可能是因為美國國防部網頁對科林克的簡介資料裡提到其在出任現職前在國防產業界工作的資歷，才引起的混淆。

美國國防部東亞事務副助理部長科林克（Heino Klinck），近日抵台密訪國家...
美國國防部東亞事務副助理部長科林克（Heino Klinck），近日抵台密訪國家安全會議與國防部。圖／美國國防部官網
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