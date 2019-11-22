訓練國軍格鬥？館長凌晨發文：我醒了、我放棄、對不起

2019-11-22 03:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ／即時報導



館長清晨在臉書貼文，「今天我醒了、我放棄、我對不起國軍弟兄，抱歉」。圖/取自飆捍粉專 分享 facebook 國防部計畫派40人前往網紅「館長」陳之漢經營的「成吉思汗健身俱樂部」，接受搏擊戰技訓練，引發各界議論，計畫可能生變。

陳之漢今天凌晨在臉書貼文，他特別引用前陸軍涼山特勤隊長、備役中將王國強的專文表示，「這是館長這幾天一直忙著找的國軍訓練場地，今天我醒了、我放棄、我對不起國軍弟兄，抱歉」。

王國強的臉書貼文表示，他個人已退伍多年，嚴守不在其位，不謀其政的份際，絕少對國軍的部隊訓練説三道四，但是這則新聞，真是令人不忍坐視！

他表示，陸軍特戰部隊、特戰訓練中心、涼山特勤隊、陸軍官校學生格鬥社團、步校體幹班、海巡署特勤隊、國安局特勤中心等單位，多年來間續均有委請中華武術散打搏擊協會指派專業武術教練，指導格鬥技並開辦格鬥師資班，就連憲兵特勤隊及陸戰隊特勤隊的隊員，亦多有以個人身分報名參訓與參賽，可以說散打搏擊的格鬥技能，以及師資種能、訓練模式已在各特種、特戰部隊紮根且已見成效，在歷年散打搏擊競賽都有亮眼成績。

王國強說，部隊目前不缺格鬥師資，除了散打搏擊協會既有多位優秀教練外，尤其是陸軍特勤隊現役及已退伍人員，有連續三年得過全國散打王比賽的冠軍，亦有多位在各個量級比賽的冠軍好手，都堪當種能教練。

王國強表示，問題不在沒有師資、塲地，而是部隊各級長官重視與否，部隊是否落實訓練？

王國強批評，而今竟然因為民進黨王定宇委員非專業的意見及施壓下，國防部高層竟然自失立場？要國軍精鋭部隊派員到以健力重量訓練為主的健身中心，由頗具爭議的陳之漢館長來培訓師資？

王國強感嘆說，軍方高層若是如此捨本逐末、棄守專業立場，實在令人遺憾！基層官兵將怎麼看待既不了解部隊，又沒有肩膀的長官？