國防部這廂還低調 舘長那廂已宣布：打造國軍訓練中心

2019-11-22 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



國防部下令要求軍種派員接受網紅「館長」陳之漢格鬥戰技訓練，此事國防部昨證實有譜，但低調稱上課方式還在研議中。不過陳之漢日前就透過臉書粉專「飆捍」宣稱，預計花2000萬元打造一座「國軍訓練中心」。

網紅「館長」陳之漢月前一度透露，經和軍方洽談，未來陸戰隊、特戰等單位官兵，未來可能分批到館長的道館訓練格鬥技，民進黨立委王定宇也向媒體證實曾接洽雙方。但消息曝光後引發批評，其中有不少是藍營支持者，陳之漢隨後透過臉書聲稱：「本人思考過後決定放棄」。

但「館長」19日透過粉專耐人尋味地表示：「預計花2000萬打造國軍訓練中心，目前找場地中」。

據軍方人士透露，國防部下令要求，自明年（109）起，配合步校109-1梯體幹班139期結訓且成績優異者，合併陸軍、海軍、憲兵、特戰、特勤部隊體能師資，共計40人，派往陳之漢設立的格鬥戰技訓練所「成吉思汗健身俱樂部」參加培訓。消息傳出後引發軍内嘩然。

對此，國防部昨天表示，館長陳之漢熱心提供場地、器材及師資協助訓練，國防部深表感謝，為回應其善意，目前正與其工作人員針對施訓時間、場地、課程及人數等細節進行研議。