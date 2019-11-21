要求特戰接受「館長」格鬥訓 他批評國防部自失專業

2019-11-21 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



國防部研擬要求軍種派員接受網紅「館長」陳之漢格鬥戰技訓練，前陸軍涼山特勤隊長、備役中將王國強今天說，部隊目前不缺格鬥師資，陸軍特勤隊現役及已退伍人員，有連續三年得過全國散打王比賽的冠軍，他批評國防部自失立場，捨本逐末、棄守專業。

網紅「館長」陳之漢月前受邀為國防部拍攝國防部政治教育「莒光園地」，在節目中與總統蔡英文同框，同時在民進黨立委王定宇接洽下，館長還計畫自費為國軍訓練格鬥技，由軍方派員到陳之漢的健身俱樂部受訓。但消息曝光後，遭到各界批評，陳之漢一度宣稱放棄訓練計畫。但據稱在高層要求下，國防部要求明年起軍種將派40人到陳之漢的「成吉思汗健身俱樂部」培訓「戰技」，消息在軍內引發反彈。國防部坦承正在規劃，但否認有高層指示。

前陸軍涼山特勤隊長、備役中將王國強今天在臉書貼文表示，他個人已退伍多年，嚴守不在其位，不謀其政的份際，絕少對國軍的部隊訓練説三道四，但是這則新聞，真是令人不忍坐視！

他表示，陸軍特戰部隊、特戰訓練中心、涼山特勤隊、陸軍官校學生格鬥社團、步校體幹班、海巡署特勤隊、國安局特勤中心等單位，多年來間續均有委請中華武術散打搏擊協會指派專業武術教練，指導格鬥技並開辦格鬥師資班，就連憲兵特勤隊及陸戰隊特勤隊的隊員，亦多有以個人身分報名參訓與參賽，可以說散打搏擊的格鬥技能，以及師資種能、訓練模式已在各特種、特戰部隊紮根且已見成效，在歷年散打搏擊競賽都有亮眼成績。

王國強說，部隊目前不缺格鬥師資，除了散打搏擊協會既有多位優秀教練外，尤其是陸軍特勤隊現役及已退伍人員，有連續三年得過全國散打王比賽的冠軍，亦有多位在各個量級比賽的冠軍好手，都堪當種能教練。

王國強表示，問題不在沒有師資、塲地，而是部隊各級長官重視與否，部隊是否落實訓練？

王國強批評，而今竟然因為民進黨王定宇委員非專業的意見及施壓下，國防部高層竟然自失立場？要國軍精鋭部隊派員到以健力重量訓練為主的健身中心，由頗具爭議的陳之漢館長來培訓師資？