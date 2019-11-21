親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
鐵道審查淪虛設
政治
軍事
綜合
德國轉型正義

那些浪費司法資源的VIP：菊島四大「院檢之友」

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

【重磅快評】「國防靠館長」軍方蓄意拍馬屁媚上？

2019-11-21 18:14聯合報 主筆室

曾與蔡總統合拍國軍「莒光園地」的知名網紅「館長」陳之漢，在民進黨立委王定宇牽線下，安排國軍派員到他的「成吉思汗健身俱樂部」接受格鬥訓練。消息曝光後，陳之漢一度宣布放棄，但今天聯合晚報獨家批露，在「高層」要求下，國防部仍要求各軍種明年起派40人到成吉斯汗俱樂部「培訓戰技」。對此國防部證實雙方展開研商，但否認「高層指示」。

館長經營事業有成，願意回饋當初服役的海軍陸戰隊。除了他之外，還有多起陸戰隊退伍弟兄關懷協助母單位的例子。這些故事證實，陸戰隊雖然是眾人抽籤時避之唯恐不及，但是真正經歷嚴格磨練，反而能激勵出榮譽感與向心力。

然而，館長的身分除了熱心敬軍的陸戰隊老兵，也是喜愛對時事臧否開講的網紅，出口成「髒」的風格，帶來不少爭議。韓國瑜參選高雄市長時，曾上過他的網路直播節目，但後來雙方卻交惡，尤其韓表態參選總統，館長更是多所抨擊，一度儼然成為「批韓」代表人物。

此時國防部卻邀請他成為「莒光園地」單元的臨時主持人，並讓蔡總統以「神秘嘉賓」方式現身。如今又傳出國防部在綠委牽線下，指示各軍種「選員派訓」館長的健身俱樂部，即使課程真的免費，但是後續訓練、健身器材等，甚至廣告宣傳，自然有一定的「幫襯」效果。這與軍方平日盡力置身政治爭議與商業活動之外的作風，完全不可同日而語

同樣例子還有，上周突然舉辦的後備軍人輔導幹部會議，不但是五年來首度召集全國的後備軍人幹部，而且更是破天荒邀請蔡總統出席，還安排宛如選舉造勢晚會的「大進場」。軍方當然會說，三軍統帥出席這項會議，象徵對後備軍人的重視，對輔導幹部的鼓勵。但是就在選前兩個月，突然破天荒地舉辦特大規模聚會，首度邀請總統出席....

對此，國防部當然會矢口否認，但長官們何不捫心自問：自己平日三令五申要求部屬務必留心避免的「瓜田李下」、「易生誤會」、「觀瞻不佳」，這些行為難道沒有形成挑戰？

更或者，勞軍活動的「老祖宗」婦聯會，在蔡政府上任後，就不斷因為「不當黨產」爭議，和政府大打法律戰。如果此時婦聯會宣布，希望走入軍中慰勞官兵，國防部敢不敢接受？

對於政府高層（不分藍綠）的要求百依百順、不敢堅持專業立場，正是近年軍方的大問題。國防部始終期待，建立軍人專業形象，得到社會大眾的認同；但是類似案例多每發生一次，官兵或社會大眾看在眼裡，就離這個目標更遠一點。

網紅「館長」陳之漢月前參與「莒光園地」節目拍攝，蔡英文總統去探班。圖／翻攝自「飆...
網紅「館長」陳之漢月前參與「莒光園地」節目拍攝，蔡英文總統去探班。圖／翻攝自「飆捍」臉書
分享

國防部館長軍人

相關新聞

國防部：明年進行大型無人機飛彈微渦輪引擎驗證與生產

2019-11-21 16:49

聯合兵種營赴美聯訓？藍委：國軍將來戰場在美國嗎？

2019-11-21 16:47

台旅法指標 美國防部東亞事務助理部長科林克秘密訪台

2019-11-21 17:28

整建東部軍事設施 空軍耗資億元整建賀田山雷達站

2019-11-21 15:40

高層指示？ 國防部要求軍種明年派員參加館長戰技培訓班

2019-11-21 11:33

海軍S-70C反潛機首降海巡高雄艦 未來將駐新旗艦執勤

2019-11-21 10:24

籌劃獨立空中機隊？海巡署：「假定」的初步構想

2019-11-20 20:22

綠委接連提案 海巡署規劃出獨立航空機隊巡弋南海

2019-11-20 17:46

空軍捨增量國造萬劍彈改買美遙攻武器 預算曝光

2019-11-20 13:27

神秘高雄艦被軍迷比對出四大謎團裝備 中科院：不評論

2019-11-20 12:30

雷霆2000多管火箭子母彈種 順應國際潮流停止生產

2019-11-20 12:22

這具科幻裝備是什麼？它是中科院研發的砲膛檢視器

2019-11-20 11:20

軍中不倫戀 航特部：確有檢舉調查屬實就處分

2019-11-20 11:17

亮麗女士官與中校飛官被控嘿咻 她辯握的是男友生殖器

2019-11-20 10:39

已婚飛官和女士官爆發不倫戀 航特部：調查中秉公處理

2019-11-20 10:38

鳳展案F-16戰機構改延遲 嚴德發親督工線與美交換意見

2019-11-20 10:34

中科院機敏裝備測試艦曝光 高雄艦搭載陣列雷達現身

2019-11-19 19:10

海軍高雄艦甲板龐大結構 疑為飛彈發射系統或雷達

2019-11-19 17:01

整建東部軍事設施 空軍耗資億元整建賀田山雷達站

2019-11-19 13:43

黑蝙蝠冒死偵回共機能掛原子彈情資 被稱米蟲退將不平

2019-11-19 13:31

搶救南沙病重二廚 軍機跨海來回三千里赴太平島救人

2019-11-19 13:18

國軍今聯合防空操演 參謀總長代表蔡總統慰勉部隊

2019-11-19 12:23

我首架F16連續飛8小時…猜猜飛官內急怎辦？

2019-11-19 09:00

中共航艦甫穿台海 國軍今「聯翔操演」制敵反空襲

2019-11-19 08:21

中國航母入台灣海峽 蔡英文：維護和平是兩岸共同責任

2019-11-18 21:51

吳斯懷反擊「紅統說」：在大陸八提中華民國

2019-11-14 10:23
看更多

熱門文章

台獨移民紐西蘭每年回台募款 柯文哲：我看不順眼

2019-11-21 10:49

上月秘密英國行 邱毅：大弊案將摧毀蔡英文的人設

2019-11-21 10:26

大逆轉！韓親致電「要團結」 詹江村宣布不選立委了

2019-11-21 13:11

批交部強推軌道建設違反程序正義 審查委員走人

2019-11-21 00:20

柯文哲評黃國昌列第4騙選票？ 翟神說真相是...

2019-11-21 08:31

這個黨不分區超搞笑 第一名是隻狗 雞排妹、館長也入列

2019-11-20 22:49

獨／捕獲野生蔡英文吃鍋貼 她雨中跑基隆多地景點拍片

2019-11-21 12:15

高層指示？ 國防部要求軍種明年派員參加館長戰技培訓班

2019-11-21 11:33

被收買就被收買 柯文哲嗆范雲：黨都沒了 還囉嗦什麼？

2019-11-21 11:13

韓國瑜上火線談大安區房產 批媒體犯這罪

2019-11-20 23:06

「花蓮王」傅崐萁中午登記參選 震撼花蓮立委選情

2019-11-21 10:05

宋楚瑜這招狠 不讓郭粉政黨票流向台民黨

2019-11-21 11:02

最新民調／2020三強對決 蔡賴配領先韓張配16.6百分點

2019-11-21 09:55

出任新黨不分區立委 邱毅：要幫韓國瑜逆襲成功

2019-11-21 09:11

台商回流7000億？ 孫大千諷小英資金沒回來坦白承認就好

2019-11-21 08:37

不滿莊下蘇上破壞初選制度 鄭朝明參選搶「正統綠營」

2019-11-20 18:55

邱毅說馬英九推薦車宜靜害他落馬 馬辦要告

2019-11-21 11:59

沒有遺憾了 左統政治犯陳明忠今晨辭世

2019-11-21 16:09

故宮審查預算 官員邀得標廠商坐台下惹議

2019-11-21 11:19

國民黨反應像恐龍！2群人悄悄變色…騙走泛藍票

2019-11-21 09:00

壹週刊：從未指稱韓國瑜夫婦持有大安區房產

2019-11-20 21:01

謝龍介：張善政隨心而去若為我抱不平 也不用這樣

2019-11-21 14:27

證實推薦車宜靜 劉盛良：推薦也有事，X！

2019-11-21 13:56

蘇貞昌「臉歪」好多了！嚼口香糖復健 賴清德派人送藥

2019-11-20 21:58

不挺「村長」選立委 韓辦：無分裂本錢、盼相忍為國

2019-11-20 21:18

最新民調／不分區政黨票 民進黨、國民黨黃金交叉

2019-11-21 10:23

大逆轉！臨時換選區 竹縣這2人原是對手馬上喊合作

2019-11-21 11:27

韓國瑜親上火線說房產 段宜康：不講清楚 怕人往下追？

2019-11-21 08:10

影／傅崐萁今登記選立委 喊「用藍營最強棒下架蔡英文」

2019-11-21 13:05

扁：賴清德可公開主張台獨 致中不能跟台獨旗幟拍照？

2019-11-21 01:08

雲林28歲鎮代表選立委 今天登記好就發表「敗選感言」

2019-11-21 13:31

獨／政策買票爭議再起 桃園鐵路地下化審查委員請辭

2019-11-20 23:29

綠黨民調 藍綠政黨票黃金交叉 時力首跌破5%

2019-11-21 14:33

吳怡農不滿家族被藍營前輩說三道四 蔣萬安說話了

2019-11-21 12:41

來真的！政院秀資料證明台商回台 每日用水16.9萬噸

2019-11-21 12:18

揭柯文哲曾邀當副市長 范雲：那時算是收買社民黨？

2019-11-20 23:26

年輕人不愛韓國瑜? 韓曝辦青年座談3大特徵

2019-11-20 23:17

桃園鐵路地下化是錢坑？ 鄭文燦：台北、高雄花更多

2019-11-21 11:19

「學姐」台東輔選不忘在地美食 空檔大啃藍蜻蜓炸雞

2019-11-20 20:28

邱毅曝退出不分區內幕 指曾永權將名單搞得一團亂

2019-11-21 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top