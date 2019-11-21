【重磅快評】「國防靠館長」軍方蓄意拍馬屁媚上？

2019-11-21 18:14 聯合報 主筆室



曾與蔡總統合拍國軍「莒光園地」的知名網紅「館長」陳之漢，在民進黨立委王定宇牽線下，安排國軍派員到他的「成吉思汗健身俱樂部」接受格鬥訓練。消息曝光後，陳之漢一度宣布放棄，但今天聯合晚報獨家批露，在「高層」要求下，國防部仍要求各軍種明年起派40人到成吉斯汗俱樂部「培訓戰技」。對此國防部證實雙方展開研商，但否認「高層指示」。

館長經營事業有成，願意回饋當初服役的海軍陸戰隊。除了他之外，還有多起陸戰隊退伍弟兄關懷協助母單位的例子。這些故事證實，陸戰隊雖然是眾人抽籤時避之唯恐不及，但是真正經歷嚴格磨練，反而能激勵出榮譽感與向心力。

然而，館長的身分除了熱心敬軍的陸戰隊老兵，也是喜愛對時事臧否開講的網紅，出口成「髒」的風格，帶來不少爭議。韓國瑜參選高雄市長時，曾上過他的網路直播節目，但後來雙方卻交惡，尤其韓表態參選總統，館長更是多所抨擊，一度儼然成為「批韓」代表人物。

此時國防部卻邀請他成為「莒光園地」單元的臨時主持人，並讓蔡總統以「神秘嘉賓」方式現身。如今又傳出國防部在綠委牽線下，指示各軍種「選員派訓」館長的健身俱樂部，即使課程真的免費，但是後續訓練、健身器材等，甚至廣告宣傳，自然有一定的「幫襯」效果。這與軍方平日盡力置身政治爭議與商業活動之外的作風，完全不可同日而語

同樣例子還有，上周突然舉辦的後備軍人輔導幹部會議，不但是五年來首度召集全國的後備軍人幹部，而且更是破天荒邀請蔡總統出席，還安排宛如選舉造勢晚會的「大進場」。軍方當然會說，三軍統帥出席這項會議，象徵對後備軍人的重視，對輔導幹部的鼓勵。但是就在選前兩個月，突然破天荒地舉辦特大規模聚會，首度邀請總統出席....

對此，國防部當然會矢口否認，但長官們何不捫心自問：自己平日三令五申要求部屬務必留心避免的「瓜田李下」、「易生誤會」、「觀瞻不佳」，這些行為難道沒有形成挑戰？

更或者，勞軍活動的「老祖宗」婦聯會，在蔡政府上任後，就不斷因為「不當黨產」爭議，和政府大打法律戰。如果此時婦聯會宣布，希望走入軍中慰勞官兵，國防部敢不敢接受？