台旅法指標 美國防部東亞事務助理部長科林克秘密訪台

2019-11-21 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



美國國防部負責盟國防空和導彈防禦業務的國防部東亞事務助理部長科林克（Heino Klinck），近日抵台密訪國安會與國防部，傳預計就我國現有愛國者3型飛彈與天弓3型防空飛彈部署與資源分配議題交換意見。而科林克的層級，是「台灣旅行法」通過後，美方訪台國防官員的指標性人物。

對此，國防部今天表示，沒有評論。

我國西部愛國者3型飛彈陣地大都已完成部署，除台中太平區愛國者陣地竹坑營區陣地還在興建外，其餘均已進駐陣地執行戰備任務；國防部在東部則主要以天弓3型防空飛彈進行部署。月前外界曾傳稱，在兩岸關係緊繃的氛圍下，美方透過軍方與廠商，不斷向我方遊說多採購武器裝備與彈藥因應，希望加碼採購愛國者3型防空飛彈，但國防部認為現有愛3與弓3數量足膺戰備任務需求。科林克此時抵台，目的備受關注。

根據美國國防部官網資料顯示，海諾·克林克（Heino Klinck）是美國陸軍退休上校，擁有波士頓大學國際關係學士學位和碩士學位，曾任五角大樓陸軍國際事務總監，能說中文。他於今（2019）年8月12日宣誓就任美國防部印太事務副助理部長，負責督導亞太地區的美國國防政策執行。而他也負責與諾斯羅普·格魯曼公司在國際戰略和業務發展活動，「致力於為美國盟國和全球夥伴遇到的防空和導彈防禦挑戰提供解決方案」。