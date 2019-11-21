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國防部：明年進行大型無人機飛彈微渦輪引擎驗證與生產

2019-11-21 16:49聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國防部表示，中科院已開發「航太級大型化積層製造技術開發與驗證」3D列印技術，明年（109年）將投入微渦輪引擎測試與驗證、需求導向產品全製程製作。這款能隨軍3D列印的發動機日前曝光，將是大型無人機配掛飛彈使用的CS200渦輪引擎。

國民黨立委許淑華向行政院書面質詢表示，美國陸軍部長日前公布「先進製造政策」，希望將3D列印、機器人、人工智慧與複合材料等先進科技，納入陸軍後勤體系，藉以提升部隊作戰與後勤補保效率。而就在近期，長約25英尺、世界最大3D列印船Dirigo號，於美國緬因州公開亮相，證明美國在此領域已領先全球，可隨時支援軍事科技轉型，打造強大後勤能量。吾人由此可以體認，因應知識爆炸時代，軍事領域必須與時俱進，充分結合現代科技，否則將使整體軍力落後於「競爭者」，甚至因而產生國防戰力罅隙。

她表示，科技一日千里，各國無不全力開發尖端科技，強化競爭力。軍事領域更不能置身度外，不論建軍發展、後勤維保、作戰訓練等，都必須保持與科技發展齊頭並進，確保武器裝備籌購項目、後勤管理策略或戰術戰法的與時俱進，並鼓勵部門多與產、官、學界交流，結合民間科技能量，導入軍事專業領域，強化國防武力，達成保國衛民使命。

國防部則表示，因應積層製造3D列印技術具輕量化結構及一體成型等技術特性，可應用於航太與國防產業的設計打樣、複雜組件製造及加工等用途；國防部申請行政院科發基金，委中科院執行「航太級大型化積層製造技術開發與驗證」計畫，並於該院建立全產業鏈的驗證示範線，以「國機國造」作為積層製造技術之開發及驗證目標。

國防部說，「航太級大型化積層製造技術開發與驗證」計畫，期程為106至109年，發展奠基航太積層零組件關鍵技術及金屬型積層製造機台能量，分年工作如下：106年：金屬粉末製程暫態溫度分析、蒐集積層與航太檢測方法。107年：金屬粉末製程暫態應力分析、航太積層產品設計程序。108年：微渦輪引擎零組件測試驗證、國際積層檢測項目驗證平台。109年：微渦輪引擎測試與驗證、需求導向產品全製程製作。

國防部說，相關計畫是整合自粉末、機台、設計、製造、測試驗證至全產業鏈自主，可完成全製程積層製造技術、金屬粉末材料技術、大型化機台技術等技術開發，並應用在國防及大型航太產品上，提升國內大型化航太積層製造製程技術水準。

中科院日前首度公布此案使用在大型無人機配掛飛彈所使用的CS200渦輪引擎，構型不但微型化、緊緻程度佳，射程100公里內彈種都適用，而這種引擎可採用中科院研發的3D列印設備與粉末，隨軍由部隊在40到50小時內自行「列印」出來。

中科院日前首度公布此案使用在大型無人機配掛飛彈所使用的CS200渦輪引擎，構型不...
中科院日前首度公布此案使用在大型無人機配掛飛彈所使用的CS200渦輪引擎，構型不但微型化、緊緻程度佳，射程100公里內彈種都適用，而這種引擎可採用中科院研發的3D列印設備與粉末，隨軍由部隊在40到50小時內自行「列印」出來。記者洪哲政/攝影
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國防部表示，「航太級大型化積層製造技術開發與驗證」計畫，期程為106至109年，...
國防部表示，「航太級大型化積層製造技術開發與驗證」計畫，期程為106至109年，發展奠基航太積層零組件關鍵技術及金屬型積層製造機台能量。記者洪哲政/攝影
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國防部中科院

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