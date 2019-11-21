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聯合兵種營赴美聯訓？藍委：國軍將來戰場在美國嗎？

2019-11-21 16:47聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國軍成立「聯合兵種營」，國防安全研究院研究建議國軍可考慮移地至美國與美軍進行聯合訓練，國民黨立委黃昭順向行政院提出書面質詢質疑，國軍「聯合兵種營」未來要執行的是台澎防衛的守勢作戰，理應結合我戰場地形、地物及現況，「將來的戰場又在美國嗎？」移地美國受訓是否已突破外交限制？國防部則回應，若美方同意提供訓練資源，將樂觀其成。但目前聯合兵種營在台灣本土施訓。

黃昭順書面質詢表示，國防部月前正式宣布國軍成立「聯合兵種營」，國防安全研究院特別指出；受限於場地問題導致國軍營級部隊無法展開，通常只能連級部隊輪流使用訓練。但這對國軍的「聯合兵種營」而言相當不利，因為聯兵營是採用「多領域作戰」的概念，涵蓋多種兵科，如狙擊小組、陸軍航空兵、海、空聯絡與支援等，有別傳統機步營或戰車營等單位，以目前國內的訓練場地恐無法滿足需求，建議國軍可考慮移地至美國與美軍進行聯合訓練。

黃昭順也列舉，國防部長嚴德發月前在立法院答詢時，再次明確的表明；「國軍軍事戰略是『有效防衛，重層嚇阻』」。

她說，台澎防衛作戰計畫當然會依據敵之威脅、能力、主客觀環境改變及科技的日新月異而有所調整，但唯一不變是「守勢作戰」的作戰指導是確定的，早年國軍「寓攻勢於防衛之中」的作戰思維已不復提，其中一極重要原因，即在國家財力有限不足以支持龐大的國防經費，攻勢及守勢作戰的軍事整備不同，國防預算負擔亦差別極大。

她質疑，國軍的「聯合兵種營」未來要執行的也是台澎防衛的守勢作戰，理應結合我戰場地形、地物及現況才是至當，就因為美國地方大而移地訓練嗎？將來的戰場又在美國嗎？就算真的要和美軍聯防，是否也應該是美軍到我國來因地制宜？

黃昭順認為，「國防自主」是蔡政府國防政策落實極重要的一環，現在居然有倡議，為了一個小小的「聯合兵種營」訓練，要移地美國受訓，國防院的聯訓理由究竟是為了我國軍軍、兵種間之聯訓？還是跟美軍聯訓？更遑論我國與美國非邦交國，兩國軍力聯訓，是國與國間的正式軍事互動，是否蔡政府在外交已突破了此點？那何不如乾脆要美國正式承認中華民國為「邦交國」，若此事屬實，相信全台灣2300萬人民都不吝給蔡英文總統再多一點掌聲。

黃昭順說，理論上，在創新及不對作戰的理念下，作戰部隊因裝備更新、組織調整及兵力整合，是可能提升戰力。中共軍事改革重點之一的「合成營」，就是因為機動力、監偵力及火力支援範圍大幅增加，使其作戰效能比團級單位還大。國軍新制的「聯合兵種營」的戰力成長，訓練場地不是關鍵，更何況國防部在編裝調整計畫中，這都應該是必要考量事項，否則豈能成軍？真正的問題應該是「資訊化程度」、「軍官幹部的掌握能力」及「後勤維保能力的提升與整合」，但從現況的國軍人力不足、募兵成效不彰、軍官幹部不知為何而戰、為誰而戰等等軟實力虛化下，未來要克服的挑戰仍多。

國防部則回應，國軍「聯合兵種營」的訓練是依防衛作戰需求執行駐、基地及聯合演訓，陸軍已依接裝期程，同步規劃於南、北測考中心等地施訓，並就編裝特性及作戰場景完成相關訓、測整備，未來可如期如質執行訓練，有關國防安全研究院的建議，國防部會納入考量，若美方同意提供訓練資源，將樂觀其成。

國防部說，陸軍「聯合兵種營」各型戰、砲、甲車等武器載臺，已規劃安裝新式指管系統，接收重要資訊，加速作戰命令傳遞，以強化指揮官應處能力；現階段執行先導型系統驗證，待確認滿足作戰實需後，逐步提升全軍地面部隊指管效能。

陸軍以586旅編成聯合兵種營，未來將大幅提升指管、目獲及地空整體作戰能力。這是國...
陸軍以586旅編成聯合兵種營，未來將大幅提升指管、目獲及地空整體作戰能力。這是國軍第一個「聯合兵種營」編裝部隊。圖/軍聞社
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