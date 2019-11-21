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高層指示？ 國防部要求軍種明年派員參加館長戰技培訓班

2019-11-21 11:33聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

網紅「館長陳之漢月前受邀為國防部拍攝國防部政治教育「莒光園地」，在節目中與總統蔡英文同框，同時在民進黨立委王定宇接洽下，館長還計畫自費為國軍訓練格鬥技，由軍方派員到陳之漢的健身俱樂部受訓。但消息曝光後，遭到各界批評，陳之漢宣稱放棄訓練計畫。但據證實，在高層要求下，國防部要求明年起軍種將派40人到陳之漢的「成吉思汗健身俱樂部」培訓「戰技」，消息在軍內引發反彈。

國防部發言人史順文上午表示，此事沒有「高層指示」。而對陳之漢願提供資源協助國軍訓練，國防部表示感謝，並樂觀其成。但雙方合作方式與細節，包括上課地點、受訓課程、對象等，目前仍在討論階段。他證實軍內基層已邀集相關單位研商。

網紅「館長」陳之漢月前一度透露，經和軍方洽談，未來陸戰隊、特戰等單位官兵，未來可能分批到館長的道館訓練格鬥技，民進黨立委王定宇也向媒體證實曾接洽雙方。陳之漢22日接受立委王定宇邀請，前往立法院與國防部官員開會，開會內容則是規劃要幫國軍進行格鬥訓練。初步規劃要針對海軍陸戰隊、特戰部隊、空特部、體幹班等單位，用一個月的時間逐步訓練出種子教官，再讓這些種子教官回部隊傳授。

但消息曝光後引發批評，其中有不少是藍營支持者，陳之漢隨後透過臉書聲稱：「本人思考過後決定放棄」。

陳之漢當時貼文表示：「幫忙訓練國軍，由於國人對科學訓練，肌力訓練以及格鬥訓練，觀念偏差到無知的境界，加上國民黨議員抹黑攻擊，本人思考過後決定放棄，如長年訓練必定花千萬去支援，花錢做沒人要做的事情沒關係，重點還被冠上莫須有的罪，在國外軍隊早被採用的訓練模式，到台灣還是永遠那幾套淪為表演套路。」

但據軍內透露，在高層要求下，國防部仍預劃自明年（109）起，配合步校109-1梯體幹班139期結訓且成績優異者，合併陸軍、海軍、憲兵、特戰、特勤部隊體能師資，共計40人，參加陳之漢設立的格鬥戰技訓練所「成吉思汗健身俱樂部」培訓。

軍內指出，國軍各特勤隊、體幹班原本即有既定的格鬥技套路與功本，戰技品質較陳之漢為佳，自訓即可，毋須派員外學。如今在高層交辦下將「被迫」派員參加，不解國防部決策成因。

網紅「館長」陳之漢月前參與「莒光園地」節目拍攝，蔡英文總統去探班。圖／翻攝自「飆...
網紅「館長」陳之漢月前參與「莒光園地」節目拍攝，蔡英文總統去探班。圖／翻攝自「飆捍」臉書
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陳之漢國防部國軍館長

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