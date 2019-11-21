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海軍S-70C反潛機首降海巡高雄艦 未來將駐新旗艦執勤

2019-11-21 10:24聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

海軍S-70C反潛直升機昨日在左營軍港首度試降海巡署高雄艦，海巡艦隊分署上午表示，此舉代表海巡與海軍未來將擴大交流合作領域，有效應處更多元的任務與挑戰，為未來海軍S-70C直升機於海巡新造4000噸巡防救難艦駐艦執勤打下穩固基礎。

艦隊分署上午指出，海巡署艦隊分署高雄艦於本(11)月20日與海軍S-70C反潛直升機搭配，於左營軍港碼頭完成首次直升機落艦任務。艦隊分署由分署長謝慶欽率員，海軍則由海軍航空副參謀長嚴坤輝上校代表，雙方均派員出席見證。此次落艦成功驗證海巡及海軍海空聯合搜救機制，大幅提升海上救生救難能量。

艦隊分署說，空勤總隊5噸級AS-365海豚直升機自104年3月迄今已與宜蘭艦、高雄艦、新北艦、苗栗艦、桃園艦、臺東艦、屏東艦及臺南艦等8艦進行落艦訓練達821架次，並持續實施常態性訓練；但AS-365海豚直升機耐風力為8級，又無夜航設備，無法執行夜間搜救，而10噸級UH-60M黑鷹直升機雖可耐9級風，但為陸基型直升機，機尾輪無法置於機腹下，前後輪距超過降落區限制，無法於3000噸巡防艦落艦，影響海上搜救效能。海軍S-70C與空勤總隊黑鷹直升機同為10噸級，海軍S-70C直升機機尾輪係置於機腹之下，可於3000噸巡防艦落艦，並配備夜航設備，可全天候執行海上搜救任務，大幅提升海上搜救效能。

艦隊分署指出，此次S-70C反潛機首次於巡防艦進行落艦，雙方人員除事前召開多次協調會與現勘作業外，並提前一週進駐進行機艦組合訓練。

艦隊分署表示，高雄艦自11月13日起即移泊左營港，開始實施落艦前人員訓練及裝備檢查，訓練期間海軍艦隊指揮部派員協助高雄艦直升機管制官、甲板指揮組、甲板作業組、輪檔勾鍊手及消防搶救組進行相關訓練；11月20日8時高雄艦進行落艦任務勤前教育，隨即完成落艦部署，9時S-70C直升機起飛後與高雄艦完成構聯，開始進行低空偵查作業，並於10時完成S-70C甲板落艦任務。

艦隊分署表示，此次首度與海軍10噸級S-70C反潛直升機成功完成落艦，仰賴海軍及海巡雙方人員的通力合作，也為未來「籌建海巡艦艇發展計畫」新造4000噸巡防救難艦空勤總隊黑鷹直升機落艦與海軍S-70C駐艦打下穩固的基礎。高雄艦與海軍S-70C機艦組合訓練展現海巡署已具備更堅強的海域巡防實力，可因應更多元的海上任務與挑戰，未來也將逐步厚植海上巡防能量，有效捍衛我國主權及漁權，確保民眾生命財產安全。

海軍S-70C反潛直升機昨日在左營軍港首度試降海巡署高雄艦。圖／艦隊分署提供
海軍S-70C反潛直升機昨日在左營軍港首度試降海巡署高雄艦。圖／艦隊分署提供
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海軍S-70C反潛直升機昨日在左營軍港首度試降海巡署高雄艦。圖／艦隊分署提供
海軍S-70C反潛直升機昨日在左營軍港首度試降海巡署高雄艦。圖／艦隊分署提供
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黑鷹直升機海軍海巡署

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