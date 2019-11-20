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空軍捨增量國造萬劍彈改買美遙攻武器 預算曝光

2019-11-20 13:27聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

空軍司令部今年執行「F-16A/B型戰機性能提升」計畫時，修訂並增列「自動防撞系統」及「聯合距外武器」等需求，預計增加總經費105.8億餘元。空軍證實，經過調整報價，F-16戰機部隊將增購56枚AGM-154C JSOW遠距遙攻精準彈藥，預算達40億元，威脅中科院自力研發性能類同的萬劍飛彈。

空軍代號「神斧專案」從2015年到2020年編列69億餘元預算，由中科院進行小批量的遙攻「萬劍彈」，可配備在IDF戰機上，但今年上半年進行的全空域作戰驗證曾出現在2萬呎以上高空實施戰術動作後投下萬劍彈，雖彈翼與尾平衡翼都順利展開，並進行滑翔，但渦輪引擎未點火啟動等狀況，經「補考」射擊，才勉強通過空軍要求的高低空同時驗證，因此空軍並未規劃將「萬劍彈」增量計劃，排入年度預算之中。

但中科院日前證實，萬劍彈已順利通過空軍戰術測評，目前迎頭趕上。

但因此波折，空軍改弦易輒，今年藉由「鳳展計畫」增購56枚性能類同的AGM-154C JSOW遙攻精準彈藥，經調整報價後，預算需求為40億元。配備在改裝後的F-16戰機上。

AGM-154C JSOW遠距遙攻精準彈藥屬「滑翔炸彈」，採衛星定位、慣性導航與紅外線影像瞄準，可精準打擊目標。在高空投彈，射程達約110，低空投彈的射程則約22公里，可強化F-16戰機攻陸能力。

國造萬劍彈1:1模型。記者洪哲政/攝影
國造萬劍彈1:1模型。記者洪哲政/攝影
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AGM-154C 遙攻炸彈。圖／FAS網站
AGM-154C 遙攻炸彈。圖／FAS網站
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空軍戰機F-16

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