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神秘高雄艦被軍迷比對出四大謎團裝備 中科院：不評論

2019-11-20 12:30聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

高雄艦月前進出港時被軍迷攝得甲板有八角型雷達塔與疑似垂直發射系統等四處新測試裝備...
高雄艦月前進出港時被軍迷攝得甲板有八角型雷達塔與疑似垂直發射系統等四處新測試裝備。讀者提供
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海軍151艦隊所屬的「高雄」號登陸艦（LCC-1），今年起卸下兩棲運兵的任務，借調中科院合作，進行各項研發系統的測試。高雄艦月前進出港時被軍迷攝得甲板有八角型雷達塔與疑似垂直發射系統等四處新測試裝備。對測試艦曝光，中科院上午表示，不評論。

有軍迷以原艦分析高雄艦多出的裝備發現，出現高雄艦在海上的照片，前甲板有一具龐大的方型構造物。一般推測可能是測試美國先前出售的Mk41垂直飛彈發射系統，不過也有可能是中科院研製的艦用相位陣列雷達。一旁另有疑似垂直發射系統物，駕駛台上還有不知型式的雷達罩，艦尾也有不知名新裝備。

中科院飛彈

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