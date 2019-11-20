雷霆2000多管火箭子母彈種 順應國際潮流停止生產

2019-11-20 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



國軍「雷霆2000」多管火箭是陸軍落實「重層嚇阻」戰略方針的重要武器，原設計有「MK30群子彈」集束彈藥，過去因應2008年國際間簽署「集束彈藥公約」，軍方曾稱我國非簽約國，中國大陸也未參與簽署，為強化作戰能力，陸軍雷霆2000多管火箭系統的火箭採用高爆彈與集束彈藥各半的方式部署。但中科院證實，雷霆2000多管火箭的「MK30群子彈」仍已停止生產部署，順應國際潮流，目前僅中科院研發院史館能得見這型彈的剖面圖。

集束彈藥就是俗稱的子母彈，經常造成平民傷亡，國際間140餘國2008年底簽訂「集束彈藥公約」，禁止使用此類彈藥；中科院自力研發雷霆2000多管火箭系統，原設計有子母彈種，面對條約內容，當年軍方曾稱，我方多管火箭集束彈藥是用來攻擊近海船艦與泊地，散佈點都在海面，不至於誤傷平民，為強化戰力，雷霆2000多管火箭系統的火箭仍將採用高爆彈與集束彈藥各半的方式部署。

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中科院日前披露雷霆2000多管火箭的研發歷程，中科院長杲中興提及當年研發艱辛表示，雷霆2000空爆彈藥在發射出去才能開始啟動，並在特定高度引炸，變數多，由於彈藥發射時瞬間加速度太大無法預先調整，引信非常難作，延伸問題很多。