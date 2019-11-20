這具科幻裝備是什麼？它是中科院研發的砲膛檢視器
2019-11-20 11:20
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
國軍各式戰車砲、自走砲操演射擊頻繁，砲管需經清理檢視，確保膛線完好正常，中科院研發出砲膛檢視器，能用科技方式協助鑑測砲管，避免發生意外，陸軍已採購37套。
砲膛檢視器造型相當獨特，仿若科幻裝備，中科院日前公布這項系統時，造型受到注意。
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中科院指出，砲膛檢視器可應用於口徑60mm至240mm，長8.6公尺的砲管。環視鏡模組由4組百萬畫素攝影機所組成，可檢測360度的砲膛影像。砲膛檢視器具自動化檢測功能且提供數位化影像紀錄並量化裂痕長度與銹孔深度，可提供各式砲膛在射擊後的後勤保養追蹤與量測記錄，並協助判斷砲膛壽命，避免射擊時發生意外。
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