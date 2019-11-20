軍中不倫戀 航特部：確有檢舉調查屬實就處分
2019-11-20 11:17
聯合報 記者陳秋雲
／台中即時報導
根據鏡周刊報導，陸軍航特部602旅發生軍中不倫戀，秦姓男中校負責駕駛OH-58D戰搜直升機，經常進行特殊的情搜任務，洪姓女上士負責武器維修工作，2人交往，身穿軍服自拍性愛照，遭飛官的妻子提告並向軍方檢舉。航特部表示，啟動調查中。
10月30日台中龍翔營區舉辦UH-60M黑鷹直升機隊成軍典禮，陸軍司令陳寶餘出席，這名洪姓女士官因外型亮麗，還負責接待貴賓。
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針對此事，陸軍航空特戰指揮部政戰部主任張維新少將指出，軍方的確接到檢舉，早已啟動相關調查。他表示，必須確實掌握具體事證才能進一步處置，現在兩人仍在新社龍翔營區服務。
張維新說，軍中招募女性越來越普遍，軍紀嚴明，軍人本該自律。如果調查屬實會嚴厲處分，甚至停飛、停職等視結果而定。
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