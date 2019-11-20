已婚飛官和女士官爆發不倫戀 航特部：調查中秉公處理

2019-11-20 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



陸軍航空特戰指揮部今天表示，針對已婚中校飛官爆發不倫戀一事，航特將秉「毋枉毋縱」原則，秉公處理，如果調查結果確有違反男女情感不當規範，將依法予以嚴懲，並納入空安鑑定考核管制；另單位將持恆加強軍法紀及性別分際教育，以建立正確認知，以維軍譽。

針對媒體報導「直升機飛官高調外遇女同袍」乙情，陸軍航空特戰指揮部今天表示，航特部本月11日接獲具名檢控，指所屬航空第 602旅秦姓中校自107年起，與洪姓女士官過從甚密等情；航特部獲悉後，已啟動行政調查程序進行案情釐清中。

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鏡周刊報導，航特部台中602旅秦姓中校曾任職戰搜隊，負責駕駛OH-58D戰搜直升機，經常進行特殊的情蒐任務，至於洪姓女上士則是負責武器維修工作，2人疑因朝夕相處、燃起愛苗，進而交往。

鏡周刊報導指出，秦、洪二人的外遇十分火熱，不但經常出遊，還不避諱地親吻、合照，更讓人訝異的是，二人還喜歡自拍性愛照。秦妻提告的訴狀內，就有一張洪女身著迷彩服、手腕戴著粉紅色串珠，神情愉悅地替秦「打飛機」的大膽照片，從拍照的視角看起來，應該是秦用手機自拍的，地點像是軍官寢室。

航特部指出，如果調查結果確有違反男女情感不當規範，將依法予以嚴懲，秦姓飛官會被勒令停飛，洪姓女士官也會調離原單位，並進行相關行政處分。至於周刊報導兩人在軍官寢室內拍下不雅動作，航特部還在調查。