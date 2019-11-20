鳳展案F-16戰機構改延遲 嚴德發親督工線與美交換意見

2019-11-20 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



空軍正以「鳳展專案」為名將現有140架F-16A/B戰機性能提升至F-16V等級，卻傳出協力承造的漢翔公司人力不足，造成進度延遲。國防部上午表示，國防部長嚴德發日前專程訪視漢翔公司，與美國原廠代表等人交換意見，親自督考專案執行進度與第一線施工情形。

F-16戰機構改進度延遲，立法院曾質疑此案辦理國內戰機構改作業的進度已較原規劃落後，甚至可能影響我國空防戰力，要求空軍加強其督導作業。

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立法院預算中心曾表示，此案將於國內辦理構改的F-16戰機數為140架次，規劃於107年度至112年分別出廠4架次、24架次、27架次、34架次、36架次及15架次。依空軍司令部規劃107年度及108年度應出廠28架戰機的實際出廠狀況，雖107年度的4架均依規劃於該年底前完成，但108年1月至3月應出廠的6架次，已延至同年2月、4月、6月、7月及9月才能完成構改作業，戰機出廠時程顯已開始延宕。

預算中心表示，雖然空軍司令部曾說明：「主因係漢翔公司人力不足及出廠階段非計畫性故障改正時程過長所致。漢翔公司已依洛馬公司要求完成人力補充及訓練，預計108年9月可滿足構改人力需求，漢翔公司已依洛馬公司要求完成人力補充及訓練，預計108年9月可滿足構改人力需求；另洛馬公司亦已增派各專業非計畫性故障改正工程人員進駐漢翔公司，以減少故障排除時程。」但查目前進場構改尚未出廠戰機數為32架 ，占國內F-16A/B型機127架之比率達25.2%，一旦構改進度恢復不如預期，眾多因構改而無法執行飛行任務戰機是否對我空防戰力產生影響，恐不無疑慮。

國防部上午表示，嚴德發由國防部聯參主管陪同，前往漢翔公司沙鹿廠訪視，了解國軍委託漢翔兩項重要專案執行概況，同時偕漢翔、軍備局、空軍等單位高階幹部，以及美國原廠代表等人深入研討，期望各方群策群力，使F-16戰機、新式高教機如期如質完成各階段進度，投入捍衛領空的行列。

國防部說，在F-16戰機構改案方面，漢翔現正全力投入戰機性能提升、結構延壽等項目施工，預計在民國112年如期全數完成；另外，由於我國未來擁有機隊數量逾2百架，將成亞太地區最大使用國，漢翔積極向美國原廠爭取成為F-16亞太維修基地；對此，嚴德發期勉漢翔公司持續強化技術實力，藉此帶動國內航太產業發展。