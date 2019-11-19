親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
德國轉型正義

反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

中科院機敏裝備測試艦曝光 高雄艦搭載陣列雷達現身

2019-11-19 19:10聯合報 記者洪哲政／即時報導

海軍151艦隊所屬的「高雄」號登陸艦（LCC-1），今年起卸下兩棲運兵的任務，借調中科院合作，進行各項系統的測試。月前進出港時被軍迷攝得甲板有八角型雷達塔與疑似垂直發射系統等四處新測試裝備。

測試艦曝光，中科院已準備回應外界關切。官員日前曾表示，中科院與海軍是合作關係。

近日在臉書等社群網站，出現高雄艦在海上的照片，前甲板有一具龐大的方型構造物。一般推測可能是測試美國先前出售的Mk41垂直飛彈發射系統，不過也有可能是中科院研製的艦用相位陣列雷達。一旁另有疑似垂直發射系統物，駕駛台上還有不知型式的雷達罩，艦尾也有不知名新裝備。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興查閲照片後在臉書貼文表示，這明顯是相位陣列雷達，底下那張尤其看的清楚，是個三或四面陣列的天線塔。以其與高雄艦的艦體結構來比對，這個陣列塔的尺碼相當可觀。

他說，若這就是日後將應用在新型巡防艦上的構型，那之前媒體曾報導的中科院研發新一代艦用戰系「迅聯專案」下的「迅達計劃」艦用相位陣列雷達過重，原規劃的4500噸單胴艦體無法容納一事，似非空穴來風。

海軍151艦隊所屬的「高雄」號登陸艦（LCC-1），今年起卸下兩棲運兵的任務，借...
海軍151艦隊所屬的「高雄」號登陸艦（LCC-1），今年起卸下兩棲運兵的任務，借調中科院合作，進行各項系統的測試。月前進出港時被軍迷攝得甲板有八角型雷達塔與疑似垂直發射系統等四處新測試裝備。圖/讀者提供
分享

中科院海軍

相關新聞

海軍高雄艦甲板龐大結構 疑為飛彈發射系統或雷達

2019-11-19 17:01

整建東部軍事設施 空軍耗資億元整建賀田山雷達站

2019-11-19 13:43

黑蝙蝠冒死偵回共機能掛原子彈情資 被稱米蟲退將不平

2019-11-19 13:31

搶救南沙病重二廚 軍機跨海來回三千里赴太平島救人

2019-11-19 13:18

國軍今聯合防空操演 參謀總長代表蔡總統慰勉部隊

2019-11-19 12:23

我首架F16連續飛8小時…猜猜飛官內急怎辦？

2019-11-19 09:00

中共航艦甫穿台海 國軍今「聯翔操演」制敵反空襲

2019-11-19 08:21

中國航母入台灣海峽 蔡英文：維護和平是兩岸共同責任

2019-11-18 21:51

中共航母通過台海 蔡英文：相信我們有能力防衛自己

2019-11-18 17:08

F-16V部署東部 學者：有利牽制共軍航空母艦

2019-11-18 13:47

解放軍報惡炒轟六照 學者：傳遞政治訊號向內外表態

2019-11-18 12:12

解放軍報炒轟6爭議照對台文攻 國防部：捍衛中華民國

2019-11-18 11:28

中共解放軍報惡炒轟六K臨玉山照 對台文攻再起

2019-11-18 10:39

中共航母通過台海 國安人士：北京介入台灣大選動作恐升高

2019-11-18 00:42

陸首艘自製航母 昨穿越台海 美日派艦尾隨

2019-11-18 00:39

陸航母經台灣海峽 吳釗燮：有意干預選舉

2019-11-17 21:00

美日艦艇緊跟共軍航艦穿行台灣海峽 艦名船别曝光

2019-11-17 19:59

中共新造航艦駛入台海 府：國軍嚴密掌握 請國人放心

2019-11-17 17:58

大陸航母通過台海 國安人士：北京介入大選升溫

2019-11-17 16:57

中共新造航艦駛入台灣海峽 美日與我國軍監控中

2019-11-17 16:28

中科院軍品難外銷 要送美國組裝打成美國牌才能賣

2019-11-17 13:20

國造增程火箭遭外交因素拋棄 杲中興訴說昔日研發之難

2019-11-17 12:39

中科院完成「潛艦浮標式衛星天線」研發投入潛艦國造

2019-11-17 11:11

中科院「光榮之星」艇任務解秘：研發新型短程反艦飛彈

2019-11-17 10:34

中科院新型飛彈渦輪引擎曝光 能隨軍3D列印出來

2019-11-17 10:11

美當年阻我研發攻陸飛彈 中科院長現身說法

2019-11-17 10:11

35歲少校醉倒被扛回營 死在個人寢室

2019-11-17 01:15

陸軍關指部少校寢室猝死 妻傷心：他最近說胸悶胸痛

2019-11-16 21:33

吳斯懷反擊「紅統說」：在大陸八提中華民國

2019-11-14 10:23
看更多

熱門文章

黨內反彈 范成連開第一槍 退出國民黨不分區立委提名

2019-11-19 14:06

謝龍介要負起勝敗全責 黃暐瀚：那黨主席要負什麼責？

2019-11-19 07:33

我首架F16連續飛8小時…猜猜飛官內急怎辦？

2019-11-19 09:00

韓國瑜競總主委 吳敦義拒扛 朱立倫接了

2019-11-19 00:29

人氣航管員病逝 同好為他在空中畫出「OM881」告別

2019-11-18 23:25

新黨明天提出不分區名單 邱毅掛頭牌

2019-11-19 16:03

民眾黨不分區名單曝光 「學姐」排十三、新光公主第七

2019-11-19 09:55

【重磅快評】看柯文哲的不分區名單 張善政可有後悔？

2019-11-19 12:23

再挺港警 葉毓蘭：恢復香港治安秩序 何錯之有？

2019-11-19 11:53

韓國瑜向隨扈道謝：沒有你們就沒有今天平安的我

2019-11-18 21:13

她被郭台銘勸進選立委 最後仍決定獨立參選

2019-11-19 15:32

詹江村稱未來黨主席絕非吳敦義 他點名這三人

2019-11-19 12:11

孫大千批蔡執政經濟爛：台灣人比香港人更該抗議

2019-11-19 08:20

吳欣盈從政 母親：妳不是家族第一人

2019-11-19 10:43

「蔡賴配」民調領先 命理老師估能拿700萬票

2019-11-19 14:45

完整名單／誰最優！？看國民黨、民進黨、時代力量、民眾黨不分區立委提名

2019-11-19 10:15

宋楚瑜：明天公布親民黨不分區 郭台銘不會入列

2019-11-19 11:03

入列民眾黨不分區 新光金公主吳欣盈：柯市長認可我

2019-11-19 10:26

金門選情爆震撼彈！前縣長陳福海宣布參選立委

2019-11-19 17:31

國安局：已與韓國瑜護衛隊溝通 維安分工不衝突

2019-11-18 20:58

宋楚瑜說溜嘴 李鴻鈞、郭台銘幕僚列親名黨不分區前三

2019-11-19 10:40

不分區立委名單傷國民黨2020選情？吳敦義：我覺得還OK

2019-11-19 10:47

25年前的「罷韓始祖」！網狂讚先知 「這梗鋪太久了」

2019-11-19 10:17

被韓國瑜逼問台獨立場 賴清德重申「台主」論

2019-11-18 21:24

爆出新戀情後和新男友同框 黃瀞瑩霸氣回應：我們很好

2019-11-19 14:37

「不會對不起栽培我的黨」 謝龍介宣布留在不分區名單

2019-11-19 14:43

蔡英文到頂了！他點出韓國瑜獲勝的最關鍵部分

2019-11-19 12:58

挺韓群眾轉趨隱性 他看地方：「國政配」和「蔡賴配」只差3-5%

2019-11-19 12:24

採訪大選5次 他從未看過總統參選人為隨扈駐足哽咽

2019-11-19 17:08

宋楚瑜：曾有意提名黃珊珊為副手 和柯文哲搭檔

2019-11-19 10:03

為不分區爭議止血 李明賢：吳斯懷、車宜靜應主動放棄

2019-11-19 12:44

中共航艦甫穿台海 國軍今「聯翔操演」制敵反空襲

2019-11-19 08:21

海軍高雄艦甲板龐大結構 疑為飛彈發射系統或雷達

2019-11-19 17:01

黑蝙蝠冒死偵回共機能掛原子彈情資 被稱米蟲退將不平

2019-11-19 13:31

范雲要吳、葉退選 王炳忠諷：妳怎忽然變民進黨不分區

2019-11-19 17:01

與韓國瑜市長交情好 許淑華：政黨政治的常態

2019-11-19 13:08

韓國瑜：台商「回流」匯回資金零 欺騙行為

2019-11-19 10:30

一邊一國行動黨決定提名陳水扁當不分區 明訪扁盼首肯

2019-11-19 14:29

吳欣盈列不分區第七 蔡壁如爆：她知道沒進國會的機會

2019-11-19 15:01

影／宋楚瑜：總統門票原本要給柯文哲　

2019-11-19 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top