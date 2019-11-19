中科院機敏裝備測試艦曝光 高雄艦搭載陣列雷達現身

2019-11-19 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



海軍151艦隊所屬的「高雄」號登陸艦（LCC-1），今年起卸下兩棲運兵的任務，借調中科院合作，進行各項系統的測試。月前進出港時被軍迷攝得甲板有八角型雷達塔與疑似垂直發射系統等四處新測試裝備。

測試艦曝光，中科院已準備回應外界關切。官員日前曾表示，中科院與海軍是合作關係。

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近日在臉書等社群網站，出現高雄艦在海上的照片，前甲板有一具龐大的方型構造物。一般推測可能是測試美國先前出售的Mk41垂直飛彈發射系統，不過也有可能是中科院研製的艦用相位陣列雷達。一旁另有疑似垂直發射系統物，駕駛台上還有不知型式的雷達罩，艦尾也有不知名新裝備。

旅美的台海安全研究中心主任梅復興查閲照片後在臉書貼文表示，這明顯是相位陣列雷達，底下那張尤其看的清楚，是個三或四面陣列的天線塔。以其與高雄艦的艦體結構來比對，這個陣列塔的尺碼相當可觀。