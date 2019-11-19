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海軍高雄艦甲板龐大結構 疑為飛彈發射系統或雷達

2019-11-19 17:01聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

海軍151艦隊所屬的「高雄」號登陸艦（LCC-1），今年起卸下兩棲運兵的任務，與中科院合作，進行各項系統的測試。近日在臉書等社群網站，出現高雄艦在海上的照片，前甲板有一具龐大的方型構造物。一般推測可能是測試美國先前出售的Mk41垂直飛彈發射系統，不過也有可能是中科院研製的艦用相位陣列雷達。

高雄艦前身是美國海軍的杜克郡號戰車登陸艦（USS Dukes County LST-735），1944年服役，曾參加二次大戰與韓戰。1957年，美軍將本艦租給中華民國，原本與其他姊妹艦一樣以「中」字命名，稱為「中熙」軍艦，舷號LST-219。後來加強通訊系統等指管能力，擔任兩棲登陸任務的指揮旗艦，艦名與舷號因此改為「高雄」與LCC-1。

海軍下一代自製巡防艦，將採用美製Mk41垂直發射系統，並且計畫以中科院的天弓三型飛彈，開發出「海弓三」飛彈。兩套Mk41系統於今年初運抵台灣，據信除了高雄艦之外，另一套安裝在恆春半島東岸的九鵬基地。

網友公布在社群網站上的高雄艦近照，前甲板出現龐大結構物。圖/引自網路
網友公布在社群網站上的高雄艦近照，前甲板出現龐大結構物。圖/引自網路
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天弓三型飛彈中科院海軍

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