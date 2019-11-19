整建東部軍事設施 空軍耗資億元整建賀田山雷達站
2019-11-19 13:43
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
空軍位於花蓮賀田山稜上的空軍第二機動雷達分隊，周邊土坡去年起陸續發生大規模崩塌，遠望營舍臨崖懸置半空，險象環生，國防部已先投入6000萬元進行邊坡穩定工程和改善。空軍司令部近日再度發出招標公告，計畫以1億600餘萬元進行「賀田山營區設施整建統包工程」，進行營區設施整建，同時穩定雷達基地地基。
花蓮賀田山是東部重要軍事要塞，嵌制東部海空域，區域內雖有觀光飯店進駐，但山區不但有海軍海鋒七中隊，是雄二、雄三飛彈的發射基地，還有海軍機動反艦飛彈洞庫，軍方月前也曾投入資金整建飛彈發射區邊坡。此外，山區主要的部隊，就是負責東部海空域戰管、偵蒐的空軍雷達站。
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山稜上的空軍第二機動雷達分隊位於花蓮縣壽豐鄉鹽寮村，去年11月下旬基地旁山坡突然發生大規模崩塌，大片土石坍方滑落，深度逾百公尺，空軍當時已緊急動用預算進行邊坡穩定工程，近日特別發出招標公告，進一步投入鉅資進行營區設施整建。
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