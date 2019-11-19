黑蝙蝠冒死偵回共機能掛原子彈情資 被稱米蟲退將不平

2019-11-19 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



前空軍副司令葛光越，目前是韓國瑜國政顧問團一員。他日前在臉書上貼文感嘆，聽到有人提及其胞兄葛光遼早年駕駛P-2V偵察機深入敵境為國捐軀的事蹟，讓他想起黑蝙蝠中隊冒死偵照的種種，「上一批為國犧牲了，沒有達成任務，同樣的航線，沒有完成，只有再做一次」。而「這就是我們有人稱之為『米蟲』的人，過去為保護家園所做的工作，真值得我們深思！」

葛光越日前在臉書貼文表示，為什麼要為了美方獲得情資，而犧牲了這麼多優秀的飛行員及空勤人員的生命，一直是他想探索的問題，最近參加軍史協會的研討會，由「空軍對復興基地的貢獻」一文中才發現，主要是為了保衛自己，因為根據「徐永昌」指出，此舉可獲得中共當時駐濟南軍區的飛機已經可以掛上原子彈，也就是台灣已經遭受中共原子彈的威脅，而且那時的毛政府，是在文革前非常不穩定的政權，隨時可以攻擊我們。

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葛光越說，當時只能依靠美國給予更多的的支持與協助，來保衛台灣。當時雖然雙方已簽署了中美協防條約，但是一直沒獲得美國國會的批准。只有先將最好的團隊派出來，擔負艱鉅的任務，犧牲自己保護台灣，這就是他們的工作。飛了幾百次任務，一個中隊就犧牲近3倍的成員，真是叫是前仆後繼。

葛光越表示，他擔任空軍參謀長的時間，曾特別到情報署去看看他們過去的任務紀錄，他一手拿出來上百張過去的戰報，這都是成功，沒有成功的他看不到，因為死難的飛行員都沒有機會回來寫戰報，而他看到的戰報內容，真是火裡去、水裡去來。偵照機一進航線，「突然發現自己進入一個展示埸一樣，全部探照燈都照著你，所有的飛機、火炮、飛彈都對著你發射，甚至還有轟炸機在你的正上方投炸彈，就是要看你如何去閃避」，大部分寫報告的人都是回來的人。想想看，以現在的人的想法，「下次任務你還要去嗎？但是他們為了這個苦難的國家，他們真的去了」。

葛光越說，他的胞兄葛光遼，他是最後一次執行P-2V偵照機的任務，是因上一批為國犧牲了，沒有達成任務，同樣的航線，沒有完成，他們只有再做一次。而依規定隊長不執行任務，但上一次副隊長犧牲了，這次就找作戰組長領隊，就找最好的團隊，葛光遼就參與了，這就是黑蝙蝠中隊P-2V機，最後一次執行偵照任務的經過。