搶救南沙病重二廚 軍機跨海來回三千里赴太平島救人
2019-11-19 13:18
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
海巡署巡護七號現正在南沙太平島海域執行「碧海專案」巡弋任務，船上一位聘僱二廚前日突發心臟橫隔膜積水病重，海巡署緊急啟動「南援」機制，由空軍C-130運輸機跨海來回3000公里，赴太平島將人接回屏東就醫。
中華民國空軍臉書粉專昨日披露，空軍第六混合聯隊第十空運大隊第102空運機中隊及醫務所，前（17）日受令執行南沙民人傷患返台醫療救援任務，依規定時限內完成C-130H型機飛行前及醫療設施各項準備，緊急起飛馳南沙，並將傷患由南沙醫院轉送至國軍高雄總醫院持續治療，順利完成任務。
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太平島目前有海巡、空軍、海軍官兵駐守，距離台灣本島達1500餘公里之遙，海巡署每季固定派艦執行「碧海專案」，巡弋南沙水域。前日重病回台就醫的二廚屬海巡正式約聘人員，且因公執行勤務，海巡得啟動南援機制動用空軍兵力緊急處置，巡護七號則繼續執行巡弋任務。
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