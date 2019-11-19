國軍今聯合防空操演 參謀總長代表蔡總統慰勉部隊
2019-11-19 12:23
聯合報 記者洪哲政
／即時報導
全台戰機、機動防空飛彈大動員，國軍上午展開「聯翔操演」。國防部表示，參謀總長沈一鳴今日到空軍作戰指揮部視導聯合防空作戰訓練，代表三軍統帥蔡英文總統、國防部長嚴德發，慰勉官兵戮力戰備訓練，堅守工作崗位辛勞，期勉官兵保持高度警覺，嚴密掌握周邊動態，隨時發揮情監偵能量，守護國家安全。
「聯翔操演」是國軍執行全島制敵空襲的演習，多由F-16戰機扮演假想敵，測試全台陸、海、空部隊防空、制空臨戰演練與應變，操演並整合海軍、海巡、岸置防空、制海飛彈、陸軍等部隊，共同執行聯合作戰。今日清晨花蓮F-16戰機、台中清泉崗IDF戰機清晨就緊急升空，國軍各飛彈部隊昨起即爲這波聯翔操演展開部署，參演驗證的機動防空飛彈預先進駐到規畫的野戰陣地準備接敵。有網友在中部目擊愛國者3型防空飛彈車與裝備在快速道路上奔馳。
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國防部說，沈一鳴上午由空軍司令熊厚基上將陪同，前往空作部視導，針對年度例行操演，沈總長期勉空作部應發揮指揮管制機制，有效掌控戰情，確保台海周邊空域安全。
國防部表示，「聯合防空作戰訓練」的目的主要在結合軍、民防空系統及聯戰指揮機制運作，檢視國軍重要目標防護能力，並整合三軍防空武力及資電戰力，精進聯合防空作戰效能。沈一鳴肯定官兵務本求實、從嚴從難投入戰訓本務的辛勤努力，並期許幹部強化戰訓本務，落實監偵預警作為，建構綿密空防戰力，確保國軍的空中優勢。
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