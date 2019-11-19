中共航艦甫穿台海 國軍今「聯翔操演」制敵反空襲

2019-11-19 08:21 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



在共軍自製航艦通過台灣海峽後的敏感時機，國軍今天展開全島制敵空襲的「聯翔操演」，扮演假想敵的F-16戰機清晨5時30分自花蓮佳山基地升空，開始執行操演。

「聯翔操演」是國軍執行全島制敵空襲的演習，多由F-16戰機扮演假想敵，測試全台陸、海、空部隊防空、制空臨戰演練與應變，操演並整合海軍、海巡、岸置防空、制海飛彈、陸軍等部隊，共同執行聯合作戰。

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F-16戰機清晨緊急升空，巨大音爆聲引起外界關注，推測外海是否出現待攔截目標，但軍方人士澄清，戰機升空是為「聯翔操演」所需，而這項操演是定期舉行。

國軍各部隊昨起即爲這波聯翔操演展開部署，參演驗證的機動防空飛彈預先進駐到規劃的野戰陣地準備接敵。有網友在中部目擊愛國者3型防空飛彈車與裝備在快速道路上奔馳。