中國航母入台灣海峽 蔡英文：維護和平是兩岸共同責任
2019-11-18 21:51
聯合報 記者陳熙文
／即時報導
國防部日前證實中共首艘自製航空母艦伴隨護衛艦，由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間，美、日艦在後尾隨。對此，蔡英文總統今在臉書上呼籲，北京當局應善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻。
蔡英文表示，中國選擇在台灣的大選前，將航空母艦航入台灣海峽，她要再次向北京當局呼籲，維持兩岸的和平穩定、確保人民福祉，是雙方共同的責任與目標。北京當局應該善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻。
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蔡英文說，她也要請國人放心，有關中國的軍事動態，國軍都有嚴密而即時的掌握，國防上應該要部署、整備的各項應處措施，也都確實到位。她會堅守國家的主權，守護得來不易的自由與民主。
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