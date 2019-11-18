親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
德國轉型正義

政院獲知公視特約編導在港被捕 已請陸委會協助

港議員：數十位中學校長往香港理大援救百餘名學生

中國航母入台灣海峽 蔡英文：維護和平是兩岸共同責任

2019-11-18 21:51聯合報 記者陳熙文／即時報導

蔡英文總統呼籲北京當局應善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻。記...
蔡英文總統呼籲北京當局應善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻。記者陳正興／攝影
分享
國防部日前證實中共首艘自製航空母艦伴隨護衛艦，由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間，美、日艦在後尾隨。對此，蔡英文總統今在臉書上呼籲，北京當局應善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻。

蔡英文表示，中國選擇在台灣的大選前，將航空母艦航入台灣海峽，她要再次向北京當局呼籲，維持兩岸的和平穩定、確保人民福祉，是雙方共同的責任與目標。北京當局應該善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻。

蔡英文說，她也要請國人放心，有關中國的軍事動態，國軍都有嚴密而即時的掌握，國防上應該要部署、整備的各項應處措施，也都確實到位。她會堅守國家的主權，守護得來不易的自由與民主。

（翻攝蔡英文臉書）
（翻攝蔡英文臉書）
分享

北京蔡英文台灣海峽

相關新聞

中共航母通過台海 蔡英文：相信我們有能力防衛自己

2019-11-18 17:08

F-16V部署東部 學者：有利牽制共軍航空母艦

2019-11-18 13:47

解放軍報惡炒轟六照 學者：傳遞政治訊號向內外表態

2019-11-18 12:12

解放軍報炒轟6爭議照對台文攻 國防部：捍衛中華民國

2019-11-18 11:28

中共解放軍報惡炒轟六K臨玉山照 對台文攻再起

2019-11-18 10:39

中共航母通過台海 國安人士：北京介入台灣大選動作恐升高

2019-11-18 00:42

陸首艘自製航母 昨穿越台海 美日派艦尾隨

2019-11-18 00:39

陸航母經台灣海峽 吳釗燮：有意干預選舉

2019-11-17 21:00

美日艦艇緊跟共軍航艦穿行台灣海峽 艦名船别曝光

2019-11-17 19:59

中共新造航艦駛入台海 府：國軍嚴密掌握 請國人放心

2019-11-17 17:58

大陸航母通過台海 國安人士：北京介入大選升溫

2019-11-17 16:57

中共新造航艦駛入台灣海峽 美日與我國軍監控中

2019-11-17 16:28

中科院軍品難外銷 要送美國組裝打成美國牌才能賣

2019-11-17 13:20

國造增程火箭遭外交因素拋棄 杲中興訴說昔日研發之難

2019-11-17 12:39

中科院完成「潛艦浮標式衛星天線」研發投入潛艦國造

2019-11-17 11:11

中科院「光榮之星」艇任務解秘：研發新型短程反艦飛彈

2019-11-17 10:34

中科院新型飛彈渦輪引擎曝光 能隨軍3D列印出來

2019-11-17 10:11

美當年阻我研發攻陸飛彈 中科院長現身說法

2019-11-17 10:11

35歲少校醉倒被扛回營 死在個人寢室

2019-11-17 01:15

陸軍關指部少校寢室猝死 妻傷心：他最近說胸悶胸痛

2019-11-16 21:33

營區驚傳命案！陸軍關指部少校在寢室暴斃

2019-11-16 18:28

吳斯懷反擊「紅統說」：在大陸八提中華民國

2019-11-14 10:23
看更多

熱門文章

為什麼柯文哲說小英一定贏？「這是時也運也命也！」

2019-11-18 08:58

不分區墊背當肉票引眾怒 謝龍介：吳主席昨晚來電了

2019-11-18 10:09

抽到「皇帝牌正位」 命理專家：賴清德2020走大運

2019-11-18 10:13

柯文哲東吳演講遭抵制 學生連署抗議虛假新政治

2019-11-18 17:27

最新民調／「國政配」緊追「英德配」 目前差距8%

2019-11-18 15:35

這才是庶民！郭台銘開車載李縉穎登記 柯志恩隨後到

2019-11-18 11:18

陳杰退出彰化二選區成藍綠對決？ 黃玉芬立即表態

2019-11-17 22:31

聯合報民調／三黨副手出列 45%挺蔡賴 29%投韓張 8％支持宋余

2019-11-18 00:27

北市立委選情網路聲量十強出爐 吳怡農第二蔣萬安第三

2019-11-18 11:30

聯合報民調／不分區政黨票 藍綠均29%

2019-11-18 00:51

蔡英文高雄造勢演講 網友眼尖揪超大螢幕讀稿機

2019-11-18 14:04

擔任宋楚瑜閣揆？郭台銘6個字回應

2019-11-18 12:28

韓國瑜酸造勢都在「等一個便當」 蔡英文：高雄也在等一個市長

2019-11-18 16:10

黃暐瀚形容大選季後賽開打！ 網友：芒果乾好幾貨櫃還沒拆

2019-11-18 15:14

「英德配」沒驚喜！賴清德「撲克臉」與小英笑顏逐開成反比

2019-11-18 08:35

謝龍介：喚回支持者 差6、7個百分點韓國瑜就贏

2019-11-18 18:51

沈富雄最新預估：蔡英文贏韓國瑜160萬票 民進黨60席過半

2019-11-18 11:49

李佳芬柬埔寨拔樁 前小英後援會副會長改挺韓

2019-11-18 00:50

影／「誰都知道我是民進黨」 蘇震清登記屏東第二選區

2019-11-18 15:16

陸首艘自製航母 昨穿越台海 美日派艦尾隨

2019-11-18 00:39

不分區爭議 朱立倫：朋友罵聲連連 馬英九：改進是有意義

2019-11-18 01:11

江啟臣選立委 胡志強：讓我「江胡配」選總統夢碎

2019-11-18 09:41

不分區名單惹議 郝龍斌：等總統當選、再來國民黨改革

2019-11-18 16:59

國民黨公布楊瓊櫻和洪慈庸民調 洪慈庸批自high

2019-11-18 13:05

黃國昌點名「屏東周家」 屏議長周典論：我比他乾淨

2019-11-18 12:16

大型農機全台缺貨「要等半年」

2019-11-17 22:56

陳水扁同情吳敦義 「只是撈個不分區一點也不過分」

2019-11-18 17:57

民調大幅落後 韓國瑜發言人：沸騰思變的民心才是真實

2019-11-18 10:18

蘇莊互換衍生劇 屏南立委大亂鬥

2019-11-18 00:30

韓國瑜不畏民調差蔡英文16百分點 酸蔡造勢是「等一個便當」

2019-11-18 12:05

蘇貞昌過度疲勞顏面神經失調 今起暫休假調養

2019-11-18 10:31

再批國民黨不分區 民進黨要求吳斯懷、葉毓蘭退選

2019-11-18 16:32

中共解放軍報惡炒轟六K臨玉山照 對台文攻再起

2019-11-18 10:39

宋楚瑜登記參選奪頭香：用盡平生所學回饋台灣

2019-11-18 11:28

「蔡賴配」賴神笑僵？柯文哲虧：我猜小英也笑很僵

2019-11-18 12:00

影／「已有很多庶民入黨」 謝龍介：準備好選黨主席

2019-11-18 11:21

韓國瑜向隨扈道謝：沒有你們就沒有今天平安的我

2019-11-18 21:13

蔡英文參拜艋舺青山宮 致詞被林郁方看板「包夾」

2019-11-18 12:47

國民黨爆分裂 馬祖5搶1

2019-11-18 00:36

王金山帶「300萬」行李箱參選立委 暗諷陳明文

2019-11-18 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top