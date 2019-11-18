解放軍報惡炒轟六照 學者：傳遞政治訊號向內外表態

2019-11-18 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



中共航艦群昨日穿越台灣海峽，今在美方艦艇持續尾隨下進入南海，中共官媒「解放軍報」今隨即以一、三版炒作轟6-K戰機繞台舊照，「武嚇」後今對台實施「文攻」。學者表示，中共航艦群第二編隊通過台海，是執行是成軍前的組合訓練，倒是中共官媒《解放軍報》在今天一、三版刊出「轟六與玉山」這張真偽有爭議的舊照，中共官方顯然藉此傳遞政治訊號，向內外表態。

中共首艘自製航空母艦及護衛艦，昨日編隊由東海進入台灣海峽向南航行，有美、日艦艇尾隨。國防部上午表示，艦群已進入南海。而據了解，日方尾隨的島風艦在接近台海水域後即行折返，美神盾艦梅耶號繼續跟隨中共艦群南下。

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中共持續對台實施文攻武嚇，繼昨日中共自製航空母艦群穿越台灣海峽時遭美日艦艇尾隨後，共軍「解放軍報」今利用一、三版位置，炒作去年「繞島巡航」時真偽備受爭議、有玉山為背景的轟-6K戰機照，聲明「寶島在我懷中」，明顯對美日台釋放文攻的政治訊息。

針對共軍航艦群穿越台灣海峽，淡江大學戰略研究所副教授黃介正表示，「航空母艦大型編隊」本即是「遠程兵力投射與海上打擊力量」的象徵，當中國人民海軍進入第二個編隊力量組成時，當然證實中國外向型／擴張性發展路線的實質確立，以及邁向海上強權的決心。

黃介正認為，美國、日本以及我國海軍艦隻同時在台灣海峽，監控中共航艦編隊的事實，除了說明「中共海軍勢力擴張」不僅僅是我國，也是區域國家共同的安全顧慮；更為將來友盟海軍之間的通聯與合作，開創了更多想像空間。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲則指出，基本上昨天通過台灣海峽的中共航艦編隊，應該就是執行成軍前的組合訓練，政治訊息傳遞並非主要目的；因為中共的官方媒體，到目前為止都沒有太多著墨，事前也沒有故意放出風聲。而南海因為海域和空域遼闊，適合執行航艦戰鬥群的大範圍的操演外；也不像北海和東海周邊，布滿美國及其盟邦所控制的各種先進偵測系統；再加上有比較完備的測試與驗證設備，更適合執行新造大型艦的測試，近年來已成為中共一定規模以上海上操演的主要訓練場。