解放軍報炒轟6爭議照對台文攻 國防部：捍衛中華民國

2019-11-18 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



中共持續對台實施文攻武嚇，繼昨日中共自製航空母艦群穿越台灣海峽時遭美日艦艇尾隨後，共軍「解放軍報」今利用一、三版位置，炒作去年「繞島巡航」時真偽備受爭議、有玉山為背景的轟-6K戰機照，聲明「寶島在我懷中」，明顯對美日台釋放文攻的政治訊息。

國防部則回應表示，中共從未放棄以武力犯台，針對性的文攻武嚇也未曾間斷。對於中共的武力威脅，國軍會更加堅定自我防衛的決心，守護自由民主、捍衛中華民國的永續發展、維持臺海和平及區域穩定。

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中共首航自製航空母艦及護衛艦，昨日編隊由東海進入台灣海峽向南航行，有美、日艦艇尾隨。國防部上午表示，艦群已進入南海。而據了解，日方尾隨的島風艦在接近台海水域後即行折返，美神盾艦梅耶號繼續跟隨中共艦群南下。

而在中共艦群通過台海後，「解放軍報」今天刻意重炒「武嚇文」，除在一版刊登轟-6K戰機飛抵台灣東面一張真偽有爭議的舊照外，同時在三版以一篇標題為「戰神狂嘯九天」的文章，以舊照包裝對台灣威脅的圖謀，釋放政治訊息。

解放軍報導中「自導自演」，以記者角度在航空兵團榮譽室櫥窗內尋獲這張照片為引，指稱這張照片是某年12月兩架轟-6K戰機飛越宮古海峽、過巴士海峽，到達台灣東面所攝。「艙內電子航圖上，寶島緊緊依偎在祖國母親的身旁；艙外，寶島中央山脈隱約可見」。

報導同時宣稱：2018年4月18日至20日，「模範轟炸機大隊」所在團連續3天開展繞島巡航，有兩架不明機接近到轟6-K右機翼下方30米左右，「還不時亮出機腹，秀一下掛載的導彈」。「對方飛行員的處置動作極不專業，稍有不慎，極可能造成空中擦碰，非常危險。對峙狀態大約持續了近40分鐘。」