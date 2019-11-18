解放軍報炒轟6爭議照對台文攻 國防部：捍衛中華民國
2019-11-18 11:28
聯合報 記者洪哲政
／台北即時報導
中共持續對台實施文攻武嚇，繼昨日中共自製航空母艦群穿越台灣海峽時遭美日艦艇尾隨後，共軍「解放軍報」今利用一、三版位置，炒作去年「繞島巡航」時真偽備受爭議、有玉山為背景的轟-6K戰機照，聲明「寶島在我懷中」，明顯對美日台釋放文攻的政治訊息。
國防部則回應表示，中共從未放棄以武力犯台，針對性的文攻武嚇也未曾間斷。對於中共的武力威脅，國軍會更加堅定自我防衛的決心，守護自由民主、捍衛中華民國的永續發展、維持臺海和平及區域穩定。
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中共首航自製航空母艦及護衛艦，昨日編隊由東海進入台灣海峽向南航行，有美、日艦艇尾隨。國防部上午表示，艦群已進入南海。而據了解，日方尾隨的島風艦在接近台海水域後即行折返，美神盾艦梅耶號繼續跟隨中共艦群南下。
而在中共艦群通過台海後，「解放軍報」今天刻意重炒「武嚇文」，除在一版刊登轟-6K戰機飛抵台灣東面一張真偽有爭議的舊照外，同時在三版以一篇標題為「戰神狂嘯九天」的文章，以舊照包裝對台灣威脅的圖謀，釋放政治訊息。
解放軍報導中「自導自演」，以記者角度在航空兵團榮譽室櫥窗內尋獲這張照片為引，指稱這張照片是某年12月兩架轟-6K戰機飛越宮古海峽、過巴士海峽，到達台灣東面所攝。「艙內電子航圖上，寶島緊緊依偎在祖國母親的身旁；艙外，寶島中央山脈隱約可見」。
報導同時宣稱：2018年4月18日至20日，「模範轟炸機大隊」所在團連續3天開展繞島巡航，有兩架不明機接近到轟6-K右機翼下方30米左右，「還不時亮出機腹，秀一下掛載的導彈」。「對方飛行員的處置動作極不專業，稍有不慎，極可能造成空中擦碰，非常危險。對峙狀態大約持續了近40分鐘。」
報導除引用2018年4月19日國台辦發言人就共機「繞島巡航」表示：「任何人、任何勢力不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強能力」外，還宣稱「聽從祖國和人民召喚，越是艱險越向前」。「不久後，空軍再次實現繞島巡航模式的新突破：多架轟-6K戰機分別從寶島南北兩端同時雙向飛行，預警機和殲擊機前出巴士海峽、宮古海峽區域實施指揮控制和伴隨掩護。預警偵察、轟炸突擊、支援掩護一體行動，構建起海上空中作戰力量體系」。
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